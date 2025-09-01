Bilim insanları duyurdu: Bu gök cisminin ne olduğu açıklanamıyor

Yaklaşık 12 milyon ışık yılı uzaklıktaki NGS 4945 galaksisini gözlemleyen gök bilimciler, daha önce hiç görülmemiş özelliklere sahip yeni bir gök cismi keşfetti.

Latince'de "nokta" anlamına gelen "Punctum" lakaplı bu gizemli gök cismi, bilinen hiçbir kozmik nesne kategorisine tam olarak uymuyor.

MÜKEMMEL DÜZENDE BİR MANYETİK ALAN

Punctum'u bu kadar özel kılan şey, yaydığı radyo sinyalinin son derece polarize olması; bu durum, ışığın mükemmel bir düzene sahip manyetik alandan geçtiğini gösteriyor.

Ayrıca, bir pulsar gibi nabız şeklinde atmak yerine, sabit ve net bir sinyal yayıyor.

YENİ BİR SINIF MI, YOKSA BİLİNEN BİR CİSMİN FARKLI BİR HALİ Mİ

Bilim insanları, Punctum'un alışılmadık bir emisyon durumundaki bir magnetar (aşırı güçlü manyetik alana sahip bir nötron yıldızı) veya genç bir süpernova kalıntısı olabileceğini düşünüyor.

Ancak cismin özellikleri, bilinen tüm teorilere tam olarak uymadığı için tamamen yeni bir sınıf olma ihtimali de bulunuyor.

Punctum'un gerçek doğası ne olursa olsun, yaydığı polarize ışık, gök bilimcilerin normalde görünmez olan galaksiler arası manyetik alanların haritasını çıkarmak için kullanabileceği değerli bir araç olabilir.

Cismin tek mi yoksa birçok benzerinden ilki mi olduğunu anlamak için takip gözlemleri şimdiden devam ediyor.