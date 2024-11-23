Bilim insanları, erken evrende gizlenen canavar galaksileri keşfetti

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James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerine bakmaya devam ediyor ve şaşırtıcı keşiflere imza atıyor.

Son olarak, erken evrende beklenmedik büyüklükte üç galaksi keşfedildi. Bu galaksiler, "kırmızı canavarlar" olarak adlandırılıyor ve Samanyolu kadar büyükler.

Bu keşif, erken evrende bu kadar büyük galaksilerin nasıl oluşabildiği sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü mevcut modellere göre, galaksilerin bu kadar hızlı büyümesi mümkün değil.

EVRENİN OLUŞUMUNA DAİR BİLDİKLERİMİZ

Büyük Patlama'dan sonra evrenin nasıl oluştuğuna dair bazı fikirlere sahibiz. Ancak Kozmik Şafak olarak bilinen ilk milyar yıl, hala gizemini koruyor.

JWST, kızılötesi dalga boylarında gözlem yaparak Kozmik Şafak'ı incelememize olanak tanıyor. Bu sayede, erken evrendeki galaksilerin nasıl oluştuğunu ve büyüdüğünü daha iyi anlayabiliyoruz.

GALAKSİLER NASIL OLUŞUR

Galaksilerin oluşumu, karanlık madde kümeleri etrafında baryonik maddenin birikmesiyle başlar.

Bu madde, zamanla yıldızlara dönüşür ve galaktik merkezdeki bir kara deliğin etrafında döner.

Ancak bu sürecin, erken evrende bu kadar büyük galaksiler oluşturmak için yeterli olmadığı düşünülüyordu.

KIRMIZI CANAVARLARIN SIRRI

JWST'nin keşfettiği "kırmızı canavarlar", bu düşünceyi sorguluyor. Bu galaksiler, Samanyolu kadar büyük ve erken evren için beklenmedik bir şekilde karmaşık yapılar.

Bilim insanları, bu galaksilerin nasıl oluşabildiğini anlamak için çeşitli teoriler üzerinde çalışıyor.

Bu teorilerden biri, galaksilerin merkezindeki kara deliklerin, galaksileri olduğundan daha büyük gösteriyor olabileceği.

Ancak yeni bir araştırma, en azından bazı durumlarda, bu galaksilerin gerçekten de göründükleri kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, "kırmızı canavarlar"ın gizemini çözmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

JWST'nin gelecekteki gözlemleri, bu galaksilerin nasıl oluştuğunu ve büyüdüğünü anlamamıza yardımcı olabilir.