Bilim insanları, evrenin ilk yıllarından gelen sinyalleri çözmeye çalışıyor

Büyük Patlama'yı takip eden kısa ama çalkantılı dönem, evrenin en büyük gizemlerinden birini barındırıyor.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, uluslararası bir astronom ekibi, bu döneme ait "21 santimetrelik sinyal" olarak bilinen bir radyo sinyalini nihayet çözmenin eşiğinde olduklarını duyurdu.

"21 SANTİMETRELİK SİNYAL" NEDİR

"21 santimetrelik sinyal", Büyük Patlama'dan sadece yüz milyonlarca yıl sonra, evrenin ilk yıldızları ve kara delikleri oluşurken serbest bırakılan bir radyasyon patlamasıdır.

Bu sinyal, o dönemde evrenin büyük bir kısmını oluşturan nötr hidrojen atomlarının, ilk yıldızların enerjik ışığıyla yeniden iyonize olması sırasında ortaya çıktı.

Bu sinyali çözmek, evrenin karanlıktan aydınlığa nasıl geçtiğini anlamak ve ilk yıldızların yapısı hakkında bilgi edinmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Çalışmanın ortak yazarı Anastasia Fialkov, "Bu, evrenin ilk ışığının karanlıktan nasıl ortaya çıktığını öğrenmek için eşsiz bir fırsat." dedi.

Araştırmacılar, bu sinyali çözebilecek yeni bir model geliştirdiklerini söylüyorlar. Modeli geliştirirken ortaya çıkardıkları en önemli sonuç ise gök bilimcilerin daha önce "X-ışını ikilileri" adı verilen yıldız sistemlerinin etkisini doğru bir şekilde hesaba katmamış olmalarıydı.

Bu yeni model, X-ışını ikililerinin ilk yıldızlar üzerindeki etkisini tutarlı bir şekilde hesaba katan ilk çalışma.

Avustralya'da inşası devam eden devasa Kare Kilometre Dizisi (SKA) gibi yeni nesil radyo teleskoplarla birlikte bu model, evrenin şafağına dair sırları aydınlatma potansiyeli taşıyor.