Bilim insanları, evrenin kayıp maddesinin nerede saklandığını buldu

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Harvard & Smithsonian (CfA) Astrofizik Merkezi ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden (Caltech) gök bilimciler, evrenin en büyük gizemlerinden birini çözerek, "kayıp" maddenin nerede saklandığını bulduklarını duyurdu.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırma, evrendeki sıradan maddenin nasıl dağıldığına dair anlayışımızı değiştiriyor.

"KAYIP MADDE" NASIL BULUNDU

Bilim insanları, yıllardır evrendeki sıradan (baryonik) maddenin en az yarısının nerede olduğunu açıklayamıyordu.

Bu maddenin, galaksiler arasındaki boşlukta sıcak ve düşük yoğunluklu bir gaz olarak var olduğu düşünülüyordu ancak tespiti çok zordu.

Araştırma ekibi, bu gizemi çözmek için uzak galaksilerden gelen kısa radyo sinyalleri olan Hızlı Radyo Patlamalarını (FRB), kozmik birer "el feneri" gibi kullandı.

69 farklı FRB sinyalinin uzayda seyahat ederken ne kadar yavaşladığını inceleyerek, aradaki gazın yoğunluğunu ve konumunu haritalamayı başardılar.

Analizler sonucunda, evrenin sıradan maddesinin yaklaşık yüzde 76'sının galaksiler arası ortamda (IGM), yani galaksiler arasındaki boşlukta yer aldığı sonucuna varıldı.

Geriye kalan yüzde 15'lik kısmın galaksi halelerinde, yüzde 9'luk kısmın ise yıldızların veya soğuk galaktik gazın içinde gömülü olduğu belirtildi.

Bu bulgular, daha önce gelişmiş kozmolojik simülasyonların yaptığı tahminlerle birebir örtüşüyor.

Evrenin kayıp maddesinin bulunması, galaksi oluşumu, evrendeki madde kümelenmesi ve ışığın milyarlarca ışık yılı boyunca nasıl yolculuk ettiği gibi konulardaki sırları açığa çıkarmak için kritik bir öneme sahip.