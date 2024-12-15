Bilim insanları, galaksilerin milyonlarca km hızla çarpıştığını buldu

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Dünya'dan 290 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Stephan'ın Beşlisi adlı galaksi grubunda, inanılmaz bir kozmik olay gerçekleşiyor.

Dört galaksi, saatte milyonlarca kilometre hızla birbirleriyle çarpışarak devasa bir şok dalgası yaratıyor.

STEPHAN'IN BEŞLİSİ'NDEKİ ÇARPIŞMA

Stephan'ın Beşlisi, beş galaksiden oluşan bir grup olarak bilinir, ancak aslında sadece dördü birbiriyle etkileşim halindedir.

Bu dört galaksi, milyarlarca yıldır süren bir kütle çekim dansı içinde ve bu dansın sonucu olarak şiddetli çarpışmalar meydana geliyor.

NGC 7318b adlı galaksi, saatte 3,2 milyon kilometre hızla gruba çarparak devasa bir şok dalgası oluşturuyor. Bu şok dalgası, X-ışını teleskopları tarafından gözlemlenebiliyor.

WEAVE İLE YAPILAN GÖZLEMLER

İngiltere'deki William Herschel Teleskobu'nda bulunan WEAVE spektrografı ile yapılan gözlemler, şok dalgasının arkasındaki gazın ikili bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Bu yapı, çarpışmanın gazın farklı fazlarını nasıl etkilediğini gösteriyor.

LOFAR ve Çok Büyük Dizi radyo teleskopları ile yapılan gözlemler, şok dalgası ve galaksilerdeki güçlü radyo emisyonunu ortaya çıkardı. Bu emisyon, çarpışmanın enerji seviyesi hakkında bilgi veriyor.

Stephan'ın Beşlisi'ndeki çarpışmalar, bilim insanlarının galaksilerin nasıl etkileşime girdiğini ve birleştiğini anlamalarına yardımcı oluyor.

Bu bilgiler, galaksilerin evrimi ve büyük galaksilerin oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.

YENİ KEŞİFLERİN KAPISI AÇILIYOR

WEAVE spektrografı ile elde edilen detaylı veriler, gelecekteki gözlemler için de yol gösterici olacak.

Bilim insanları, Stephan'ın Beşlisi ve diğer galaksi gruplarını inceleyerek evrenin yapısı ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyor.