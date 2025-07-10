Bilim insanları, 'her şeyi hissedebilen' yeni robotik deri geliştirdi

Bilim insanları, robotlara insan benzeri bir dokunma hissi kazandıracak devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdi.

Düşük maliyetli, dayanıklı ve son derece hassas olan bu yeni robotik deri, hafif bir dürtmeden sıcaklık değişimlerine ve hatta bıçaklanma hissine kadar çok çeşitli dokunsal hisleri "hissetme" yeteneğine sahip.

Bu gelişme, robotların çevreleri hakkında insanlara benzer şekilde bilgi edinmelerini sağlayarak, robotik alanında yeni bir çığır açabilir.

Farklı şekillerde kalıplanabilen, elektriksel olarak iletken ve jelatin bazlı bir malzemeden yapılan bu deri, özel bir elektrot türüyle donatıldığında, farklı dokunma ve basınç hissiyatlarına karşılık gelen yüz binlerce farklı sinyali algılayabiliyor.

ROBOTİK DERİNİN AMACI İNSAN GİBİ HİSSETMEK

Robotik alanındaki bir sonraki büyük kilometre taşı olarak görülen dokunsal algılama, makinelerin dünyaya insan duyarlılığına benzer şekilde tepki vermesini amaçlıyor.

Geleneksel elektronik deriler genellikle basınç ve sıcaklık gibi farklı duyumlar için ayrı sensörler gerektirirken, bu yeni robotik deri tek tip "çok modlu" bir sensör kullanarak farklı türdeki uyaranları algılayabiliyor.

Bilim insanları, her bir sinyalin nedenini güvenilir bir şekilde ayırt etmenin hala zor olduğunu, ancak çok modlu algılama malzemelerinin üretiminin daha kolay, daha sağlam ve daha ucuz olduğunu belirtti. Bu da teknolojinin yaygın kullanım için daha uygun ve uygun maliyetli olmasını sağlıyor.

ACIMASIZ TESTLER: YAKMA, DELME VE KESME

Araştırmacılar, sentetik derilerini test etmek için oldukça acımasız bir yöntem izlediler. Yumuşak, esnek ve elektriksel olarak iletken jelatin bazlı bir hidrojeli eritip insan eli şekline soktular.

Ardından, bu eli bir ısı tabancasıyla yaktılar, parmaklarıyla ve robotik bir kolla deldiler ve neşterle keserek malzemenin farklı hasar türlerine nasıl tepki verdiğini kaydettiler.

Bu testler, robotik derinin dayanıklılığını ve hassasiyetini zorlu koşullar altında ölçmeyi amaçlıyordu.

Bu acımasız testler sırasında, derinin 860 binden fazla iletken yolundan toplamda 1.7 milyondan fazla bilgi toplandı.

Toplanan bu devasa veri seti, daha sonra bir robotik sisteme entegre edildiğinde farklı dokunma türlerini tanımasını sağlayabilecek bir makine öğrenimi modelini eğitmek için kullanıldı.

Bu sayede sistem, maruz kaldığı etkinin hafif bir dokunuş mu, bir kesik mi yoksa bir sıcaklık değişimi mi olduğunu ayırt edebiliyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından ve University College London'da (UCL) robotik ve yapay zeka (YZ) alanında öğretim görevlisi olan Thomas George Thuruthel, şunları söyledi:

Robotik derinin insan derisi kadar iyi olduğu bir seviyede değiliz, ancak şu anda piyasadaki her şeyden daha iyi olduğunu düşünüyoruz.

Bu teknolojinin, insansı robotlarda, insan protezlerinde, otomotiv sektöründe ve afet yardımı gibi alanlarda geniş uygulama potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.