Bilim insanları, hıçkırığı anında çözen pipet geliştirdi

Bir grup bilim insanı, hıçkırığı anında durduracağını söyledikleri bir pipet cihazı icat etti.

ABD'de Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde görevli bilim insanları tarafından yeni bir pipet geliştirildi.

Hıçkırıklardan anında kurtulmayı amaçlayan HiccAway isimli pipet, oldukça yüksek bir başarı oranına sahip.

Araştırma sonucunda, cihazın hıçkırık vakalarını yaklaşık yüzde 92 oranında giderdiği ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 90’ından fazlası, HiccAway pipetini nefes tutma veya bardağın uzak tarafından su içme gibi evde denedikleri diğer yöntemlerden daha işlevli bulduğunu belirtti.

BASİT BİR ÇALIŞMA PRENSİBİ VAR

Geliştirilen bu basit pipet, kişinin bir bardaktaki suyu ağzına çekmek için emmeye çabalamasıyla çalışıyor. Cihazdaki giriş kapakçığı, kullanıcıyı suyu emmek için daha fazla çaba sarf etmeye zorluyor ve bu durum frenik sinirin diyaframdaki bir kasılmayı tetiklemesine neden oluyor.

Ardından gelen suyu yutma eylemi ise vagus sinirini etkinleştiriyor. Bilim insanları, hıçkırıklardan hem frenik sinir hem de vagus siniri sorumlu olduğu için bu sinirleri uyarmanın, hıçkırığa neden olmalarını engellediğini söylüyor.

SATIŞA ÇIKTI

HiccAway cihazı, üniversiteyle telif anlaşması bulunan Colorado merkezli bir şirket aracılığıyla 14 dolar fiyatla piyasaya sürüldü.