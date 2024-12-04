Bilim insanları, insanların biyolojik saatini 5 saat kaydırdı

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Vücudumuzun uyku, metabolizma ve diğer birçok işlevi düzenleyen bir biyolojik saati vardır. Bu saat, ışık-karanlık döngüsü gibi dış etkenlerle senkronize çalışır.

Peki, bu saatin ritmi bozulursa ne olur? Bilim insanları, bu soruyu yanıtlamak için ilginç bir deney gerçekleştirdi.

İç vücut saat sistemimiz ile dış çevredeki günlük değişimler arasındaki uyumsuzluğa sirkadiyen uyumsuzluk denir. Vardiyalı çalışma, jet lag gibi durumlar bu uyumsuzluğa neden olabilir.

Bilim insanları, insanların biyolojik saatini 5 saat kaydırarak metabolizma ve uyku düzenindeki değişimleri inceledi.

5 SAATLİK GECİKMENİN ETKİLERİ

Yatma saatini 5 saat geciktirerek yapılan deneyde, katılımcıların metabolizma belirteçleri, melatonin seviyeleri ve uyku hali ölçüldü.

METABOLİZMA VE UYKU DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİKLER

5 saatlik gecikme, akşam uykululuğunda artışa ve akşam uyanıklığında azalmaya neden oldu. Melatonin seviyelerindeki değişim, beyin saatinin de etkilendiğini gösterdi.

Metabolizmada ise enerji harcamasının azalması, mide boşalmasının yavaşlaması ve kan şekeri düzenlemesinde farklılıklar gibi değişiklikler gözlendi.

HIZLI METABOLİK İYİLEŞME

Deneyin en ilginç sonuçlarından biri, metabolik değişikliklerin uyku ve beyin saatine göre daha hızlı düzelmesi oldu.

Metabolik fonksiyonlar, sadece 3 gün içinde normale dönerken, uyku hali ve beyin saati 5 gün sonra bile tam olarak eski haline dönemedi.

Bu araştırma, vardiyalı çalışanlar ve sık uçak yolculuğu yapanlar gibi sirkadiyen uyumsuzluğa maruz kalan kişiler için önemli bilgiler sunuyor.

Bu kişiler, uyku düzenlerini ve metabolizmalarını korumak için şu önerilere dikkat etmeli:

Işık ve karanlık döngüsünü düzenleyin: Gün içinde yeterli güneş ışığı almak ve akşamları loş ışıkta kalmak biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Melatonin takviyesi: Uyku düzenini desteklemek için melatonin takviyesi alınabilir.

Sağlıklı beslenme: Dengeli ve sağlıklı beslenmek, metabolizmanın düzenlenmesi için önemlidir. Akşam geç saatlerde yemek yemekten kaçınılmalıdır.