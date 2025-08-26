Bilim insanları, Jüpiter'in nasıl doğduğunu bulmuş olabilir: İşte yeni çalışma

Japonya ve İtalya'dan bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma, göktaşlarında bulunan küçük erimiş kaya damlacıkları olan kondrüllerin gizemine ışık tuttu.

Araştırma, bu kondrüllerin yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, Jüpiter'in hızla büyüdüğü bir evrede oluştuğunu gösteriyor.

KÜTLE ÇEKİMİ KONDÜL OLUŞUMUNU TETİKLEDİ

Yeni teoriye göre, Jüpiter'in kütle çekimi, planetesimal adı verilen küçük cisimlerin yörüngelerini bozarak yüksek hızlı çarpışmalara neden oldu.

Bu çarpışmalar sonucunda eriyen kayalar ve buharlaşan su, günümüzde kondrül olarak adlandırdığımız küçük, yuvarlak damlacıkları oluşturdu.

GÜNEŞ SİSTEMİ TARİHİNE YENİ BAKIŞ

Bilim insanları, bu kondrül oluşumunun Güneş sisteminin başlangıcından 1,8 milyon yıl sonra zirveye ulaştığını ve bu tarihin Jüpiter'in doğuşuyla örtüştüğünü belirtiyor.

Bu yeni yöntem, farklı yaşlardaki kondrüller incelenerek gezegenlerin doğum sırasını ve Güneş sisteminin evrimini anlamak için de kullanılabilir.