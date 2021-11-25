Bilim insanları: Kara delikler altın üretebilir

Bilim insanları, kara deliklerin henüz oluşum aşamasındayken altın ve gümüş gibi ağıt elementleri üretebileceğini söylüyor.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

Bilim insanları, kara deliklerin henüz oluşum aşamasındayken altın ve gümüş gibi ağıt elementleri üretebileceğini iddia ediyor.

GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırmaları Merkezi'nden astrofizikçiler, Japonya ve Belçika'dan meslektaşlarıyla iş birliği içinde yürüttükleri araştırmada, çeşitli simülasyonlar üzerinde çalıştı.

UYGUN ORTAM KARA DELİKLERDE VAR

Bu elementlerin oluşumu için yüksek enerji gerektiren koşulların ortaya çıkması gerektiğini vurgulayan araştırmacılar, kara deliklerin söz konusu uygun ortama ev sahipliği yaptığını keşfetti.

Simülasyonlar, kara deliklerin kütle çekim kuvvetine kapılarak gök cisminin etrafını çeviren, sıcak ve yoğun maddelerden oluşan yığılma diskini hedef aldı.

Bu diskler, protonların nötronlara dönüşümünü hızlandırarak yoğun nötron oluşumunu kolaylaştırıyor. Araştırmacılar, fazla sayıda nötron varlığının, altın gibi elementlerin oluşumunun temel gereksinimi olduğunu belirtti.

Bu sayede kara delikler, oluştukları esnada etrafındaki alandan çektiği toz ve gazı altın, gümüş ve uranyum gibi elementlere dönüştürebilir.