Bilim insanları karanlık madde avında: Yeni dedektör kurulacak

Evrenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan gizemli karanlık maddeyi bulmak için yürütülen 40 yıllık arayış sonuç vermeyince, bilim insanları strateji değiştirdi.

Uluslararası bir araştırma ekibi, şimdiye kadarki en hassas karanlık madde dedektörünü Fransız Alpleri'nin yaklaşık 2 kilometre altında kurarak devreye sokmaya hazırlanıyor.

AĞIR ATOM ÇEKİRDEKLERİ YERİNE HAFİF ELEKTRONLAR

Geleneksel dedektörler, büyük kütleli karanlık madde parçacıklarının (WIMP'ler) ağır atom çekirdeklerine çarpmasını ararken, bu yeni yöntem çok daha hafif parçacıkların elektronlarla olan etkileşimini tespit etmeyi amaçlıyor.

Bu, daha önce keşfedilmemiş bir alanda arama yapılmasını sağlayacak.

YENİ NESİL SİLİKON SENSÖRLER

Bu hassas ölçümü yapabilmek için "silikon skipper CCD" adı verilen ve tek bir elektronun yaydığı sinyalleri bile algılayabilen gelişmiş sensörler kullanılıyor.

Prototip aşamasını geçen dedektörün, DAMIC-M adı verilen tam boyutlu versiyonuyla dünyadaki en hassas dedektör haline gelmesi hedefleniyor.

KARANLIK MADDE NEDİR

Karanlık madde, evrende var olduğu düşünülen fakat doğrudan gözlemlenemeyen bir maddedir.

Normal madde gibi ışık yaymaz, soğurmaz veya yansıtmaz. Bu yüzden teleskoplarla görünmez.

Varlığını, galaksilerin dönme hızları ve kütleçekim etkileri üzerinden anlıyoruz. Gözlenen kütle ile hesaplanan kütle birbirini tutmadığında, aradaki farkı açıklamak için karanlık madde fikri ortaya çıkmıştır.

Evrenin yaklaşık yüzde 27’sinin karanlık maddeden oluştuğu tahmin ediliyor.

Henüz tam olarak ne olduğu bilinmese de evrenin yapısını ve galaksilerin bir arada kalmasını sağlayan temel unsurlardan biri olduğu düşünülüyor.