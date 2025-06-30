Bilim insanları pirinç yufkasından robot geliştirdi

Geleneksel bir mutfak malzemesi, bilimsel inovasyonun merkezine taşındı.

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, Vietnam mutfağının vazgeçilmezi olan pirinç yufkasını yumuşak robotik uygulamalarında kullanarak dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

Araştırmacılar, doğada çözünebilen, toksik olmayan ve hatta yenebilir özellikteki pirinç yufkasını robotik malzeme olarak bir robot geliştirdi.

PİRİNÇ YUFKASINDAN ROBOT YAPTILAR

Fen ve Mühendislik Fakültesi’nden araştırmacılar, pirinç yufkasının esnekliğiyle silikon kadar güçlü olduğunu, ayrıca doğada çözünebilir, toksik olmayan ve hatta yenebilir yapısıyla çevre dostu bir alternatif sunduğunu belirtti.

Araştırmanın başyazarı Christine Braganza, “Bu çalışma, herkesin kendi evinde sürdürülebilir şekilde yumuşak robotik deneyleri yapmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda bilimsel yaratıcılığı destekleyen, erişilebilir bir malzeme öneriyoruz” dedi.

TARIMDAN AŞÇILIĞA, GENİŞ BİR KULLANIM ALANI

Ekip, bu malzemenin yalnızca bilimsel deneylerde değil; tarımda, ormanlaştırma projelerinde ve hatta aşçılıkta da farklı şekillerde kullanılabileceğini belirtiyor. Pirinç yufkasından yapılan robot parçaları, ulaşılması zor bölgelerde tohumlama gibi işlemleri gerçekleştirmek için umut verici bir alternatif sunabilir.

Araştırmacılar, şimdi de bu malzemeden kendi kendine hareket edebilen bir robot üretmeyi hedefliyor.

YUMUŞAK ROBOTİK HIZLA GELİŞİYOR

Son yıllarda büyük ilerlemeler kaydeden yumuşak robotik teknolojileri; biyotıp, nükleer tesislerin devreden çıkarılması ve uzay keşifleri gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı. Bu sistemlerde kullanılan özel malzemeler sayesinde robotlar zorlu ortamlara daha kolay uyum sağlıyor, bazı durumlarda ise hasar gördüklerinde kendilerini onarabiliyorlar.

Geçtiğimiz ay Edinburgh Üniversitesi’nde geliştirilen ve 3 boyutlu yazıcıdan çıkar çıkmaz yürüyebilen 4 ayaklı bir yumuşak robot da bu alandaki potansiyeli gözler önüne sermişti.

Pirinç yufkasıyla geliştirilen yeni robotik sistem, “Biyolojik olarak Parçalanabilen Yumuşak Robotik Aktüatörlerin Sürdürülebilir Üretimi” başlıklı makaleyle 2027 IEEE 8. Uluslararası Yumuşak Robotik Konferansı’nda sunuldu.