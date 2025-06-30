Bilim insanları, potansiyel olarak yaşanabilir dünyaların yerini buldu

Heidelberg Üniversitesi'nden gök bilimcilerin yaptığı ve Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, Dünya benzeri gezegenlerin nerede bulunabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Araştırma, potansiyel olarak yaşanabilir dünyaların, galaksimizdeki en yaygın yıldız türü olan M-cücelerinin yörüngesinde bulunabileceğini gösteriyor.

M-CÜCELERİNİN ETRAFINDA YAYGIN DÜNYA BENZERİ GEZEGENLER OLABİLİR

Araştırma, İspanya'daki Calar Alto Gözlemevi'nde bulunan CARMENES spektrograf sisteminden toplanan verilere dayanıyor.

Bilim insanları, bu verileri analiz ederek dört yeni ötegezegen keşfetti ve istatistiksel bir analiz gerçekleştirdi.

Analizler, 0,16 güneş kütlesinden daha az kütleye sahip yıldızların genellikle üç Dünya kütlesinden daha az kütleye sahip yaklaşık iki gezegene ev sahipliği yaptığını gösterdi.

Çalışmanın lideri Dr. Adrian Kaminski, "Çok düşük kütleli yıldızların etrafında ne kadar sık küçük gezegenlerin oluştuğu oldukça dikkat çekici." dedi.

Bu bulgular, yaşanabilir gezegen arayışı için büyük önem taşıyor. M-cüceleri, galaksimizdeki en yaygın yıldız türü olmalarının yanı sıra, milyarlarca yıl boyunca enerjilerini istikrarlı bir şekilde yayarak yaşamın gelişimi için uygun ve stabil bir ortam sağlarlar.

Uzmanlar, bu yıldızların "yaşanabilir bölgesinde", yani suyun sıvı halde kalabildiği yörünge aralığında bulunan küçük, kayalık gezegenlerin, yaşam barındırmak için potansiyel adaylar olduğunu belirtiyor.

Bu çalışma, gelecekteki gezegen avcılarının teleskoplarını nereye çevirmesi gerektiği konusunda önemli bir rehber niteliği taşıyor.