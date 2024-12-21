Bilim insanları, Samanyolu'ndan gelen gizemli sinyalleri araştırıyor

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Batı Avustralya çölündeki Murchison Geniş Alan Dizisi (MWA) radyo teleskopu, birkaç yıl önce Dünya'dan yaklaşık 4.000 ışık yılı uzaklıkta alışılmadık bir radyo sinyali tespit etti.

Bu sinyal, bir pulsar gibi yanıp sönüyordu, ancak darbeler arasında çok daha uzun bir süreye sahipti ve her darbe çok daha uzun sürüyordu.

GİZEMLİ SİNYALLERİN KAYNAĞI

Gökbilimciler, daha sonra 15.000 ışık yılı uzaklıkta benzer bir sinyal daha buldular ve en son olarak da yaklaşık 5.000 ışık yılı uzaklıkta üçüncü bir sinyal tespit ettiler. Bu son sinyal, her 2,9 saatte bir 30 ila 60 saniye süren flaşlar yayıyordu.

Araştırmacılar, bu sinyallerin kaynağının, ikili bir yıldız sisteminde bulunan beyaz cüce pulsar olabileceğine inanıyorlar. Bu tür pulsarlar, evrende oldukça nadir bulunur.

BEYAZ CÜCE PULSAR NEDİR

Beyaz cüce pulsar, ölü bir yıldızın kalıntısı olan beyaz cüce ile küçük bir kırmızı cüce yıldızın bir araya gelerek oluşturduğu bir sistemdir

Bu iki yıldız birbirine çok yakın bir yörüngede dönerler ve beyaz cüce, kırmızı cüceden madde çeker. Bu süreç, beyaz cücenin kutuplarından radyo dalgaları yaymasına neden olur.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Bu gizemli sinyallerin kaynağını doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Gök bilimciler, hem radyo hem de morötesi dalga boylarında daha fazla gözlem yaparak beyaz cüce pulsarın varlığını doğrulamayı umuyorlar.

Eğer bu doğrulanırsa, GLEAM-X J0704-37 olarak adlandırılan bu kaynak, Samanyolu Galaksisi'ndeki en nadir yıldız türlerinden biri olarak kayıtlara geçecek.