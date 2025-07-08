Bilim insanları tarih verdi: Evren 33 milyar yıl sonra yok olabilir

Cornell Üniversitesi ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden bilim insanları, evrenin sonuna dair uzun süredir devam eden inanışları sorgulayan yeni bir çalışma yayımlanı.

Araştırmaya göre, evrenimiz yaklaşık 33,3 milyar yıl sonra "büyük çöküş" olarak adlandırılan bir senaryo ile sona erebilir.

YENİ MODELE GÖRE KOZMİK ZAMAN ÇİZELGESİ

Bu modele göre, evren yavaşlayan bir hızla genişlemeye devam edecek ve yaklaşık yedi milyar yıl içinde bugünkünden yüzde 69 daha büyük olan maksimum boyutuna ulaşacak.

Bu zirve noktasından sonra ise daralma evresi başlayacak ve bu kozmik döngünün sonunda hızlı bir çöküş yaşanacak.

TEORİ YAKINDA TEST EDİLEBİLİR

Araştırmacılar, bu tahminin sınırlı gözlemsel veriler nedeniyle büyük hata payları içerdiğini ve belirsizliklerle dolu olduğunu vurguluyor.

Ancak önümüzdeki yıllarda başlayacak olan yeni astronomik projeler, karanlık enerjinin davranışını çok daha hassas bir şekilde ölçerek bu büyük çöküş senaryosunu doğrulayabilir veya çürütebilir.