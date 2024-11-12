Bilim insanları, Uranüs'te okyanusların varlığına işaret etti

AA & Ensonhaber

Güneş sisteminin buz devlerinden biri olan Uranüs'te yaşam ihtimali, bilim dünyasında heyecan yarattı.

Bilim insanları, NASA'nın Voyager 2 uzay aracı tarafından 1986 yılında toplanan verileri yeniden inceleyerek, Uranüs ve uydularında yaşamı destekleyebilecek okyanusların varlığına dair önemli ipuçları elde etti.

Voyager 2'nin Uranüs sisteminden geçtiği sırada güçlü bir güneş fırtınasının yaşanması, manyetik alan ölçümlerini etkilemiş ve yanıltıcı sonuçlara yol açmış olabilir.

Yeni analizlerde ise, Uranüs sisteminde okyanusların varlığına işaret eden gazlar tespit edildi.

MANYETİK ALAN VERİLERİ YANILTICI OLABİLİR

Bir gezegenin manyetik alanı, gezegenden ve uydularından çıkan gazları ve diğer maddeleri hapseder.

Bu gazlar, okyanusların ve jeolojik faaliyetlerin varlığına işaret edebilir. Voyager 2'nin verilerinde manyetik alanın görülmemesi, Uranüs'te yaşam olmadığı görüşüne yol açmıştı.

Ancak yeni araştırmalar, güneş fırtınasının manyetik alan verilerini bozmuş olabileceğini ve Uranüs'ün aslında okyanuslara sahip olabileceğini gösteriyor.

"YÜZEYİN ALTINDA BALIKLARLA DOLU OKYANUSLAR OLABİLİR"

University College London'dan Dr. William Dunn, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu sonuçlar Uranüs sisteminin daha önce düşünülenden çok daha heyecan verici olabileceğini gösteriyor.



Orada yaşam için gerekli koşullara sahip olabilecek uydular olabilir, yüzeyin altında balıklarla dolu okyanuslar olabilir.

NASA, YENİ BİR KEŞİF MİSYONU PLANLIYOR

Voyager 2'nin Uranüs ve uydularının yanından en son geçişinin üzerinden yaklaşık 40 yıl geçti.

NASA, önümüzdeki 10 yıl içinde Uranüs'e yeni bir keşif misyonu başlatmayı planlıyor. Bu misyon, Uranüs'ün gizemlerini çözmek ve olası yaşam belirtilerini araştırmak için önemli bir fırsat sunacak.

Uranüs, ortalama -224 santigrat derece sıcaklıkla Güneş sisteminin en soğuk gezegeni olarak biliniyor. Ancak yüzeyinin altında sıvı halde su bulunması, yaşam için uygun koşulların oluşabileceği anlamına geliyor.