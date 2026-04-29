Bilim insanları uyardı: Dünya'nın alçak yörüngesi aniden çökebilir

Princeton Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Sarah Thiele liderliğindeki yeni bir çalışma, modern uydu ağlarının düşünüldüğünden çok daha kırılgan bir yapıda olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları tarafından geliştirilen "Çarpışma Gerçekleşmesi ve Önemli Zarar (CRASH) Saati" adlı ölçüte göre, iletişim kopukluğu yaşanması durumunda yörüngede 2,8 gün içinde büyük bir kriz meydana gelebilir.

GÜNEŞ FIRTINALARI BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Şiddetli güneş fırtınaları, Dünya'nın üst atmosferini ısıtıp genleştirerek uydular üzerindeki sürtünmeyi artırıyor ve uzay araçlarını tahmin edilen rotalarından saptırıyor.

Örneğin Mayıs 2024'te yaşanan Gannon Fırtınası sırasında, artan atmosferik sürtünme nedeniyle alçak yörüngedeki aktif uyduların neredeyse yarısı acil manevra yapmak zorunda kaldı.

Aktif uydu kontrolünün bozulmasıyla yaşanacak yüksek hızlı tek bir çarpışma bile, binlerce tehlikeli parça yaratarak yörüngeyi devasa bir enkaz alanına çevirme potansiyeli taşıyor.

Günümüzde Starlink gibi mega uydu takımlarının yer aldığı 550 kilometre irtifadaki ana bölge, normal uzay enkazının zirve yaptığı alanlardan on kat daha yüksek bir yoğunluğa ulaşıyor.

YÖRÜNGEDE HATA PAYI GİDEREK AZALIYOR

Araştırma verilerine göre, alçak Dünya yörüngesinin tamamında her 36 saniyede bir uzay cisimleri arasında bir kilometreden daha yakın tehlikeli geçişler yaşanıyor.

Uzmanlar, mevcut sistemin sürekli ve hassas bir yer kontrolüne bağımlı olduğunu belirterek, bu kontrolün kaybedilmesi durumunda insanlığı çok kısa sürede büyük bir felaketin beklediğini vurguluyor.