Bilim insanları uyardı: Wi-Fi ağları ile gözetleniyor olabilirsiniz

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) tarafından yürütülen yeni bir çalışma, internet bağlantısı sağlayan Wi-Fi sinyallerinin görünmez bir gözetleme aracına dönüşebileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bu yöntemin radyo ağlarındaki sinyalleri pasif olarak kaydederek kişilerin görüntülerini oluşturabildiğini belirtiyor.

CİHAZ TAŞIMAYA GEREK YOK

Bu yeni gözetim tekniği, kişilerin üzerinde cep telefonu veya akıllı saat gibi herhangi bir elektronik cihaz bulunmasını gerektirmiyor.

Ortamdaki radyo dalgalarının insan vücudundan yansımasıyla oluşan desenler, yapay zeka tarafından analiz edilerek kamera benzeri görüntüler elde ediliyor.

HER MODEM BİR GÖZETLEME ARACI

Araştırmacılar, evlerde ve kafelerde bulunan sıradan Wi-Fi modemlerinin bile "sessiz gözlemciler" haline gelebileceği konusunda uyarıyor.

197 katılımcıyla yapılan testlerde, kişilerin kimliğinin neredeyse yüzde 100 doğrulukla tespit edilebildiği kanıtlandı.

GİZLİLİK İÇİN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Söz konusu teknoloji özel bir donanım gerektirmediği ve standart ağ iletişiminden faydalandığı için ciddi gizlilik endişeleri yaratıyor.

Araştırma ekibi, otoriter rejimler veya kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilecek bu açık için yeni Wi-Fi standartlarında acil koruma önlemleri alınmasını talep ediyor.

KASTEL'den (KIT Bilgi Güvenliği ve Güvenilirlik Enstitüsü) Profesör Thorsten Strufe, yaptığı açıklamada şunları söyledi: