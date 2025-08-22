Bilim insanları: Uzaylılar bizi dinliyor olabilir

Bilim insanları, dünya dışı uygarlıkların gönderebileceği sinyalleri tespit etmek için gezegen hizalanmalarına odaklanılması gerektiğini öne sürdü. Yeni teleskop teknolojileriyle bu ihtimalin daha da güçleneceği belirtiliyor.

UZAYLI MESAJLARI NASIL YAKALANIR

Penn State Üniversitesi’nden Pinchen Fan ve ekibi, “uzaylı zekâsının izlerini hangi noktalarda aramalıyız?” sorusuna yanıt aradı.

Ekip, öncelikle insanların uzaya gönderdiği sinyalleri inceledi. NASA’nın Deep Space Network (DSN) adlı, uzak uzay araçlarıyla iletişim kuran dev yer istasyonlarının kayıtları analiz edildi.

Sonuçlar, Dünya’dan en güçlü ve sürekli gönderilen radyo sinyallerinin genellikle Mars’a ve çevresindeki uzay araçlarına yöneltildiğini ortaya koydu. Ayrıca Dünya ile Güneş arasındaki Lagrange noktalarına da yoğun sinyaller gönderildiği belirlendi.

GEZEGENLERİN HİZALANMASI KRİTİK

Araştırmaya göre bu sinyaller yalnızca hedefe ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda uzaydaki belirli noktalara “taşarak” üçüncü taraflarca da algılanabilir hale geliyor.

Fan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Mars gibi bir gezegen sinyali tamamen engellemiyor. Eğer başka bir uygarlığın uzay aracı, bizim Mars’a gönderdiğimiz sinyal hattı üzerinde bulunuyorsa bu ‘sızıntıyı’ algılayabilir.”

Bu bulgu, uzaylı iletişimini araştırırken gezegen hizalanmalarının önemli bir fırsat sunduğunu gösteriyor. Zaten ötegezegen keşiflerinin de genellikle bu tür hizalanmalar sırasında yapılması dikkat çekiyor.

YENİ TELESKOPLARLA YENİ FIRSATLAR

Son 10–20 yılda çok sayıda ötegezegen keşfedilse de, çok gezegenli sistemler hakkındaki veriler hâlâ sınırlı.

NASA’nın yakında fırlatacağı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, yüz binlerce yeni ötegezegenin keşfedilmesine olanak sağlayacak.

Araştırmacılara göre bu gelişme, uzaylıların olası sinyallerini arama ihtimalini büyük ölçüde artıracak.