Bilim insanları yalanabilir bir sanal gerçeklik cihazı geliştirdi

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Artık yemek programlarını izlerken sadece gözleriniz değil, diliniz de bayram edebilir.

Hong Kong Şehir Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sanal gerçeklik (VR) deneyimini yepyeni bir boyuta taşıyan, "yalanabilir" bir cihaz geliştirdi.

Bu cihaz sayesinde, yemek programlarını izlerken, yarışmacıların yaptığı lezzetli keklerin, pastaların ve diğer yiyeceklerin tadına bakmanız mümkün olacak.

DOKUZ FARKLI AROMA İLE BAŞLANGIÇ

"Lolipop" şeklindeki bu VR cihazı, şu anda dokuz farklı aroma üretebiliyor: Şeker, tuz, sitrik asit, kiraz, çarkıfelek meyvesi, yeşil çay, süt, durian ve greyfurt.

Bu aromalar, gıda sınıfı tatlandırıcı kimyasalların agaroz jelinin içine hapsedilmesiyle oluşturuluyor.

Lolipopun üzerine voltaj uygulandığında, kimyasallar jelin yüzeyine çıkarak tükürük ile karışıyor ve tat oluşuyor.

VR DENEYİMİNDE YENİ BİR BOYUT

Sanal gerçeklik teknolojisi geliştikçe, araştırmacılar görme, duyma ve dokunma duyularının yanı sıra tat ve koku gibi diğer duyuları da simüle etmenin yollarını arıyorlar.

Daha önce koku simülasyonu yapabilen cihazlar geliştirilmişti, ancak tat alma duyusunu sanal gerçeklikte canlandırmak daha zorlu bir süreç oldu.

NASIL ÇALIŞIYOR

Yalanabilir VR cihazı, kenarlarına metal elektrotlar yerleştirilmiş plastik bir lolipopa benziyor. Her elektrot, farklı bir aroma kimyasalı içeren bir jel paketiyle dolu.

Jele akım uygulandığında, iyontoforez adı verilen bir işlemle aroma kimyasalları yüzeye çıkıyor ve kullanıcı lolipopu yalayarak tadına bakabiliyor. Akımın şiddeti, tat yoğunluğunu da etkiliyor.

UYGULAMA ALANLARI

Araştırmacılar, bu cihazın farklı alanlarda kullanılabileceğini öngörüyor:

Tıbbi tat değerlendirmesi: Uzaktan tat testi yapmak için kullanılabilir.

Uzaktan alışveriş: Kullanıcıların ürünleri satın almadan önce tatmalarını sağlar.

Karma gerçeklik: Çocukların farklı yiyecekleri keşfetmesi gibi eğitsel amaçlarla kullanılabilir.

Şu an için cihazın kullanım süresi yaklaşık bir saat ve aroma seçenekleri sınırlı. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha fazla aroma eklemeyi ve cihazın kullanım süresini artırmayı hedefliyor.