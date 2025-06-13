Bilim insanları, yeni bir dinozor türü keşfetti: Bildiklerimizi değiştirebilir

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Paleontologlar, tiranozorların evrimine dair bildiklerimizi değiştirebilecek Khankhuuluu mongoliensis adında yeni bir dinozor türü keşfettiklerini duyurdu.

Aslında 1970'li yıllarda Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde bulunan fosiller, Calgary Üniversitesi'nden Jared Voris tarafından yakın zamanda yeniden incelendi ve daha önce bilinmeyen bir türe ait olduğu anlaşıldı.

EVRİMSEL KÖPRÜ VE GÜÇLÜ ÇENE YAPISI

Khankhuuluu mongoliensis'in keşfi, Tyrannosaurus rex'in erken dönemdeki küçük ataları ile daha sonraki dev yırtıcılar arasındaki evrimsel boşluğu doldurması açısından büyük önem taşıyor.

Yaklaşık 750 kg ağırlığında ve dört metre uzunluğundaki bu tür, "tiranozorlar olarak adlandırdığımız ailenin neredeyse doğrudan atası" olarak tanımlanıyor.

Çalışma, bu yeni türün burun kemiğinde, tiranozorlara o meşhur güçlü ısırma kuvvetini kazandıran özelliklerin erken formlarını taşıdığını da ortaya koydu.

Bu keşif, küçük ve çevik yırtıcılardan T-rex gibi devasa avcılara geçiş sürecine ışık tutuyor.

ÖNCEKİ İNANÇLARI SORGULATIYOR

Bu yeni dinozor türünün keşfi, Alioramus veya "Pinokyo rex" olarak bilinen küçük, uzun burunlu tiranozorların evrimsel zaman çizelgesi hakkındaki önceki inançları da sorgulatıyor.

Khankhuuluu'daki bulgular, bu korkunç yırtıcıların milyonlarca yıl boyunca nasıl evrimleştiğini anlamamızda önemli bir rol oynuyor.

Araştırmacılar, bu yeni türün, tiranozorların neden ve nasıl bu kadar baskın yırtıcılar haline geldiğini anlamak için kilit bir parça olduğunu belirtiyor. Bu keşif, dinozorların evrim ağacına önemli bir halka ekliyor.