NATO'nun yeni casusları sahaya indi: Siber hamamböcekleri

Alman savunma girişimi SWARM Biotactics, bilim kurgu filmlerini aratmayan programlanabilir siber böcek sürülerini gerçeğe dönüştürdü.

Şirket, ABD ve Avrupa'daki operasyonel ortamlarda başarıyla test edilen bu sistemlerin, NATO müşterileri tarafından aktif olarak kullanıldığını duyurdu.

FABRİKADA DEĞİL ÜREYEREK ÇOĞALIYORLAR

Geleneksel insansız sistemlerin aksine mekanik parçalarla fabrikalarda üretilmeyen bu biyobotlar, tamamen doğal üreme yollarıyla çoğaltılıyor.

Şirket CEO'su Stefan Wilhelm, fiziksel zekayı mühendislik yerine biyoloji yoluyla katlanarak artırdıklarını ve yepyeni bir teknoloji ölçeği yarattıklarını vurguladı.

ÇİPLİ SIRT ÇANTALARIYLA GİZLİ KEŞİF

Madagaskar tıslayan hamamböceklerinin kullanıldığı sistemde, böceklerin üzerine sensör, uç yapay zeka ve şifreli iletişim modülleri içeren minyatür sırt çantaları yerleştiriliyor.

Sinir arayüzlerine gönderilen düşük voltajlı elektrik sinyalleriyle yönlendirilen böcekler, özel bir yazılım sayesinde sürü halinde koordineli bir şekilde hareket edebiliyor.

ULAŞILAMAZ BÖLGELERDE VERİ TOPLUYORLAR

Üç grama kadar teknolojik yük taşıyabilen bu canlı platformlar, drone'ların veya kara robotlarının giremediği enkaz ve tünel gibi karmaşık alanlarda gerçek zamanlı veri topluyor.

Oldukça düşük ses ve görüntü izine sahip olan siber böcekler, zorlu keşif operasyonlarında fark edilmeden görev yapma avantajı sunuyor.

Bugüne kadar yaklaşık 13 milyon euro yatırım almayı başaran SWARM Biotactics, bu sermayeyi Almanya ve ABD pazarındaki faaliyetlerini genişletmek için kullanacak.

Rakip ülkelerin de askeri biyorobotik alanına yoğun yatırım yaptığını belirten şirket, savunma sanayisinde oluşan bu yeni yetenek açığını kendi teknolojisiyle kapatmayı hedefliyor.