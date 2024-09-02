Bilim insanlarından ebeveynlere uyarı: Çocuklarınız gözlük istemiyorsa dışarıda oynasın Bilim insanları, gözlük istemeyen çocukların bilgisayar ekranına bakmak yerine dışarıda oynamaya odaklanmaları gerektiğini söylüyor.

Haber Merkezi

Günde sadece 15 dakika dışarı çıkmak, çocuklarda artan miyopluk sorununu önlemeye yardımcı olabilir.

Günümüzde çocukların miyop olma olasılığı 50 yıl öncesine göre iki kat daha fazla ve ergenlik çağındaki çocukların yaklaşık beşte biri bu rahatsızlıktan dolayı gözlük kullanmak zorunda kalıyor.

Daha önce uzmanlar, bunun nedeninin doğal gün ışığının eksikliği olabileceğini, günümüz çocuklarının parkta oynamaktansa bilgisayar ekranına bakmayı tercih ettiğini ileri sürmüştü.

GÜNDE 15 DAKİKA AÇIK HAVA YETİYOR

Araştırmacılar, günde 15 dakika açık havada aktivite yapmanın bu rahatsızlığın ortaya çıkma şansını azaltabileceğini buldular.

Şanghay Göz Hastanesi'nden bir ekip, ortalama yaşı 7 olan 2 bin 976 çocuğu inceledi. Hepsi, dışarıda olduklarını söyleyebilen ve ışık seviyesini (ne kadar aydınlık olduğunu) ölçebilen akıllı saatler taktı.

Bu çocukların hiçbiri çalışmadan önce miyopluk olarak bilinen bir rahatsızlığa sahip değildi ve bir yıl arayla iki göz muayenesinden geçtiler.

Analiz, 15 dakikalık günlük sürekli açık hava aktivitesinin, bir yıl boyunca miyoplukla bağlantılı gözdeki daha az değişiklikle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Çin'in Guangzhou kentinde yapılan bir başka araştırmada, 40 dakikalık açık hava rejiminin miyop teşhisi konulan çocukların sayısında yüzde 9'luk bir düşüşe yol açtığı tespit edildi.