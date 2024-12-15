Bilim insanlarından kritik uyarı: Güneş'te 'savaş bölgesi' yaklaşıyor

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Güneş, 11 yıllık döngüsü içinde maksimum aktiviteye ulaştığı güneş maksimumu dönemini yaşıyor.

Ancak bilim insanları, güneşin bu dönemden sonra daha da aktif hale gelebileceği ve "savaş bölgesi" adı verilen bir döneme gireceği konusunda uyarıyor.

SAVAŞ BÖLGESİ NEDİR

Savaş bölgesi, güneşin 22 yıllık Hale döngüsü sırasında, manyetik bantların güneşin ekvatoruna yakın bölgede çarpıştığı ve güçlü güneş aktivitesine neden olduğu bir dönemdir.

Bu dönemde, güneş lekeleri azalırken, koronal delikler ve güneş rüzgarları artar.

UYDULAR TEHLİKEDE

Lynker Space şirketi, savaş bölgesinde üst atmosferdeki jeomanyetik aktivitenin yüzde 50'ye kadar artabileceği ve bunun 2028'e kadar sürebileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, Dünya yörüngesindeki uydular için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

GÜNEŞ AKTİVİTESİNİN ETKİLERİ

Savaş bölgesinde artan güneş aktivitesi, Dünya'da şu etkilere neden olabilir:

Jeomanyetik fırtınalar: Güçlü jeomanyetik fırtınalar, elektrik şebekelerine ve iletişim sistemlerine zarar verebilir.

Koronal delikler: Güneş rüzgarlarının hızını ve yoğunluğunu artırarak uydulara ve uzay araçlarına zarar verebilir.

Auroralar: Güneş aktivitesinin artması, daha sık ve yoğun auroralar görülmesine neden olabilir.

UYDULAR İÇİN BÜYÜK BİR RİSK

Savaş bölgesindeki artan güneş aktivitesi, özellikle Starlink gibi büyük uydu takımyıldızları için önemli bir risk oluşturuyor. Uyduların yörüngelerinden çıkması ve Dünya'ya düşmesi gibi sorunlar yaşanabilir.

Güneş aktivitesini tahmin etmek zorlu bir iş. Ancak, Hale döngüsü bantlarını inceleyen Lynker Space gibi şirketler, daha doğru tahminler yaparak olası risklere karşı önlem alınabilmesini sağlıyor.