Bilim insanlarından yeni teori: Dönen bir evrende mi yaşıyoruz

New Haven Üniversitesi'nden fizikçi Nikodem Poplawski, evrenin döndüğüne dair akıl almaz bir teori öne sürdü.

Bu fikir, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) yaptığı ve galaksilerin üçte ikisinin aynı yönde döndüğünü ortaya koyan son gözlemlerden ilham alıyor.

Bu keşif, evrenin bir bütün olarak tercih ettiği bir dönüş yönü olabileceğini düşündürüyor.

JWST GÖZLEMLERİ TEORİYİ DESTEKLİYOR

Poplawski'nin dönen evren teorisi, JWST'nin son gözlemlerine dayanıyor. Teleskop, gözlemlediği galaksilerin önemli bir kısmının aynı yönde döndüğünü tespit etti.

Bu durum, mevcut kozmoloji anlayışımıza meydan okuyan ve evrenin genel bir açısal momentuma sahip olabileceğini gösteren bir kanıt olarak sunuluyor.

Bu tercih edilen dönüş yönü, evrenin oluşumunda ve evriminde henüz anlamadığımız temel bir özelliğin işareti olabilir. Poplawski, bu dönüşün aynı zamanda gizemli karanlık enerjinin de bir sonucu olabileceğini öne sürüyor.

Poplawski, bu gözlemi kendi geliştirdiği "kara delik kozmolojisi" teorisiyle birleştiriyor. Bu teoriye göre, her kara deliğin olay ufkunun diğer tarafında yeni bir "bebek evren" yaratılıyor.

Teoriye göre, evrenimiz de dönen bir yıldızdan veya galaksiden oluşmuş daha büyük bir ana kara deliğin içinde doğdu.

Bu nedenle, evrenimiz dönüşünü bu "ebeveyn" kara delikten miras almış olabilir. Bu fikir aynı zamanda evrenimizin daha büyük bir çoklu evrenin parçası olduğu anlamına da geliyor.