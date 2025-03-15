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AA & Ensonhaber

Bilim ve Teknoloji Haftası, TÜBİTAK'ın çeşitli birimleri tarafından düzenlenen etkinliklerle geniş bir katılımcı kitlesine hitap etti. Öğrencilerden akademisyenlere, girişimcilerden bilimsever her yaş grubuna kadar birçok kişiye yönelik yapılan etkinliklerde, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde halka açık atölyeler, bilim gösterileri, film gösterimleri, konferanslar, poster tasarım yarışmaları ve köy okulu ziyaretleri düzenlendi. Ayrıca, laboratuvar gezileri, mikroskop uygulamaları, batarya üretimi, uydu maketi yapımı gibi atölye çalışmaları, sanal gerçeklik deneyimleri, roket tasarım atölyeleri ve özel bilimsel gösteriler de gerçekleştirildi.

36 BİLİM MERKEZİNE 40 BİN ZİYARETÇİ

Bilim merkezlerinde, hafta boyunca 200'den fazla etkinlik düzenlenirken, toplamda 36 bilim merkezinde 40 bin ziyaretçi ağırlandı.

"DENEYAP" PROJELERİNDE ROBOTİK PROJELER ÖNE ÇIKTI

Türkiye genelindeki 131 DENEYAP teknoloji atölyesinde 19 bin 271 öğrencinin katılımıyla bilimsel gelişmeleri ve bilim insanlarının biyografilerini anlatan kısa filmler izlendi. Ayrıca, robotik ve kodlama şenlikleri düzenlendi.

"BİLİM GENÇ" CANLI BİLGİ YARIŞMASI

Hafta boyunca her akşam 20.00-20.30 arasında düzenlenen Bilim Genç Canlı Bilgi Yarışması, izleyicilerle buluştu.

TÜBİTAK BİLİM VE TEKNOLOJİ SERGİSİ

TÜBİTAK, bilimsel projeler ve teknolojik gelişmelerini sergileyen bir fuar düzenledi. Sergide, TÜRKSAT 6A uydusu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamındaki deneyler ve savunma sanayi projeleri sergilendi.

TÜRKİYE'NİN AY GÖREVİ İÇİN İNTERAKTİF DENEYİM

TÜBİTAK, bilim insanları ve uzmanlarla yapılan söyleşilerle, yapay zekadan biyoteknolojiye, uzay araştırmalarından iklim değişikliğine kadar pek çok konuyu masaya yatırdı. Çevrim içi dahil 30'a yakın söyleşi düzenlendi ve bu etkinlikler TÜBİTAK YouTube kanalında canlı yayınlandı. Söyleşilere 7 binden fazla bilimsever katıldı.

TEKNİK GEZİLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

TÜBİTAK'ın çeşitli araştırma ve geliştirme merkezlerinde katılımcılara yönelik teknik geziler ve laboratuvar ziyaretleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, savunma sanayi araştırmaları, raylı ulaşım teknolojileri, temel bilimler ve uzay çalışmalarını yakından gözlemledi.

AY'A YOLCULUK: TÜBİTAK UZAY'DAN ETKİLEYİCİ BİR DENEYİM

TÜBİTAK UZAY'da ziyaretçilere, Türkiye'nin Ay Görevi hakkında bilgi edinme fırsatı sunan interaktif bir deneyim alanı oluşturuldu. Ziyaretçiler, Ay'a Yolculuk oyunu sayesinde bu tarihi görev hakkında bilgi sahibi oldu.

AKILLI LABORATUVARLAR RESİM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

Bu yıl ilk kez Türkiye çapında ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen Akıllı Laboratuvarlar Resim Yarışması ödül töreni de etkinlikler arasında yer aldı. Yarışmaya katılan 1029 ilkokul ve 759 ortaokul öğrencisi arasından 36 eser sergilenmeye hak kazandı.