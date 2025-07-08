Binlerce yıllık sır gün yüzüne çıktı: Kayıp medeniyetin tapınağı bulundu

İnkalardan çok önce And Dağları'nda hüküm süren ve yaklaşık bin yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Tiwanaku medeniyetine ait yeni bir antik tapınak alanı ortaya çıkarıldı.

Nesiller boyunca sıradan bir tepe olarak bilinen yerin altında yatan bu devasa yapı, kayıp medeniyetin etki alanına dair önemli ipuçları sunuyor.

UYDU, DRONE VE 3B HARİTALAMA İLE KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılar, yerde fark ettikleri kare şeklindeki gizemli bir izden yola çıkarak uydu görüntüleri, drone çekimleri ve fotogrametri kullandılar.

Bu teknolojiler sayesinde, belirsiz bir taslak, bir şehir bloğu büyüklüğündeki Palaspata adlı tapınağın canlı bir 3B haritasına dönüştürüldü.

BİR TİCARET VE KÜLTÜR MERKEZİ

Alanda, şölenlerde mısır birası içmek için kullanılan çok sayıda "keru" bardağı parçasının bulunması, tapınağın sosyal önemini gösteriyor.

Mısırın bölgede yerel olarak yetiştirilmemesi, bu merkezin uzak toplulukları birbirine bağlayan önemli bir ticaret ve kültür kavşağı olduğunu kanıtlıyor.