Bir akıllı telefon üreticisi kullanıcı verilerini yanlışlıkla sızdırdı

Haber Merkezi

Etik ve sürdürülebilir akıllı telefonlarıyla tanınan Fairphone, beta test kullanıcılarının kişisel bilgilerini iki kez istemeden ifşa ettiğini açıkladı.

Olay, 4 Mart'ta beta test anketinde kullanılan yanlış yapılandırılmış bir çevrimiçi form nedeniyle meydana geldi.

24 kullanıcının adları, e-posta adresleri, ev adresleri, telefon bilgileri, telekom operatörleri ve IMEI numaraları gibi hassas verileri açığa çıktı.

Fairphone, sorunu saatler içinde tespit edip düzelttiğini, erişimi kısıtladığını, inceleme başlattığını ve ek güvenlik önlemleri aldığını belirtti.

İKİNCİ SIZINTI VE BÜYÜYEN ENDİŞE

Ancak durum, şirketin etkilenen kullanıcılara gönderdiği e-postanın "tümünü yanıtla" işleviyle gönderilmesiyle daha da kötüleşti.

Bu ikinci hata, tüm etkilenen kullanıcıların e-posta adreslerini ifşa ederek gizlilik ihlalini daha da derinleştirdi.

Kullanıcılar, şirketin etik uygulamalarına ve veri güvenliğine verdiği öneme rağmen yaşanan bu olaylar nedeniyle haklı olarak endişe ve hayal kırıklığına uğradı.

FAIRPHONE'UN İTİBARI ZEDELENDİ

Veri ihlalleri, özellikle şeffaflık ve kullanıcı güvenine önem veren Fairphone gibi şirketler için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Şirketin ilk ihlale hızlı tepkisi takdir edilse de ikinci hata veri işleme ve iletişimde daha sağlam protokollere ihtiyaç olduğunu gösterdi.