Bir devrin sonu: Foursquare uygulaması resmen kapanıyor

Haber Merkezi

Foursquare'in kurucusu Dennis Crowley, şirketin check-in uygulaması Swarm'a odaklanmak için City Guide'ı sonlandıracağını duyurdu.

Crowley, Foursquare City Guide'ın kapanışıyla ilgili duygularını bir blog yazısında paylaştı. Uygulamanın kapanmasının kendisini üzgün hissettirdiğini belirten Crowley, şirketin Swarm'a odaklanma kararının arkasındaki nedenleri açıkladı.

SOSYAL MEDYA DEVRİMİNİN ÖNCÜSÜ

Foursquare, 2009 yılında piyasaya sürüldüğünde, sosyal medya ve konum tabanlı hizmetlerin yükselişine öncülük etmişti.

Kullanıcılar, gittikleri mekanlarda "check-in" yaparak arkadaşlarıyla paylaşımlarda bulunuyor ve "belediye başkanı" olmak için yarışıyordu.

Ancak, zamanla Foursquare'in popülerliği azaldı ve diğer sosyal medya platformlarının gerisinde kaldı.

ŞEHİR REHBERİ TARİHE KARIŞIYOR

Foursquare City Guide, kullanıcıların şehirleri keşfetmesine ve yeni mekanlar bulmasına olanak tanıyordu.

Uygulama, milyonlarca kullanıcının yaptığı değerlendirmeler ve önerilerle zengin bir veri tabanına sahipti. Ancak, bu veri tabanı artık kullanıcılar için erişilebilir olmayacak.

SWARM'A YATIRIM YAPILACAK

Foursquare, City Guide'ı kapatarak tüm enerjisini Swarm'a odaklayacak. Swarm, kullanıcıların konumlarını paylaşarak arkadaşlarıyla buluşmasını sağlayan bir check-in uygulaması. Şirket, Swarm'ı geliştirerek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.