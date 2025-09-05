Bir devrin sonu: Samsung, efsane Galaxy Note serisinin fişini çekti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir döneme damga vuran Galaxy Note serisiyle ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Şirket, serinin son üyeleri olan Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra için sunduğu yazılım desteğini resmi olarak kesti.

GÜVENLİK RİSKLERİNE KARŞI UYARI

Artık güvenlik güncellemesi almayacak olan bu telefonlar, yeni siber tehditlere karşı savunmasız hale geldi.

Bu nedenle, hala bir Galaxy Note 20 serisi telefon kullananların güvenlik riskleri nedeniyle yeni bir cihaza geçmeyi düşünmeleri tavsiye ediliyor.

S PEN KULLANICILARI İÇİN ALTERNATİFLER

Galaxy Note serisini S Pen kalem desteği için tercih eden kullanıcılar için en iyi alternatif artık Galaxy S serisinin "Ultra" modelleri.

Ayrıca, S Pen desteği olmasa da Galaxy Z Fold serisi de büyük ekranlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.