Bir devrin sonu: Samsung Mesajlar uygulaması kaldırıldı

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte Samsung Mesajlar uygulamasını kullanımdan kaldırdı.

Şirket, Google Mesajlar'ın daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğunu ve RCS mesajlaşmasını desteklediğini belirterek bu kararı aldı.

SAMSUNG MESAJLAR'IN SONU

Samsung, Galaxy S25 serisinde Samsung Mesajlar uygulamasını ön yüklü olarak sunmayacak.

Uygulama, Google Play Store'dan da kaldırıldı. Bu nedenle, Galaxy S25 kullanıcıları Samsung Mesajlar'ı indiremeyecek.

Samsung, Google ile yaptığı iş birliği kapsamında Google Mesajlar'ı Galaxy S25 serisinde varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak kullanacak.

Google Mesajlar, RCS mesajlaşma standardını destekliyor ve gelişmiş özellikler sunuyor.

ESKİ MODELLERDE KULLANILABİLİR

Samsung Mesajlar uygulaması, eski Samsung telefonlarında kullanılmaya devam edebilecek. Ancak, Samsung uygulamayı güncellemeyi durduracak ve sonunda tamamen kullanımdan kaldıracak.