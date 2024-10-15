Bir devrin sonu: Windows 10 için son tarih açıklandı

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Microsoft'un popüler işletim sistemi Windows 10'un destek süresi 14 Ekim 2025'te sona eriyor. Bu, milyonlarca Windows 10 kullanıcısı için önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Peki, destek sona erdiğinde kullanıcılar hangi seçeneklere sahip olacak?

Microsoft'un Windows 10 desteğini sonlandırması, artık işletim sistemi için güvenlik güncellemeleri, hata düzeltmeleri veya yeni özellikler yayınlamayacağı anlamına geliyor.

Bu durum, Windows 10 kullanıcılarını güvenlik açıklarına ve potansiyel siber saldırılara karşı savunmasız hale getirebilir.

SON TARİHE KADAR AYLIK GÜNCELLEMELER SÜRECEK

Bu noktada 22H2, Windows 10 için paylaşılan son en son sürüm olacak ve artık herhangi bir güncelleme sunulmayacak. Ayrıca son tarihe kadar aylık güncellemelerin devam edeceğini belirtelim.

KULLANICILAR NE YAPACAK

En kolay seçenek gibi görünse de Windows 11'in daha katı sistem gereksinimleri nedeniyle tüm cihazlar yükseltme için uygun olmayabilir.

Cihazınızın uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için Microsoft'un PC Health Check uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu olmayan cihazlar için de bazı geçici çözümler mevcut, ancak bunlar ileride sorunlara yol açabilir.

Microsoft'un kendi Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri programı veya 0Patch gibi üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla Windows 10 desteğini ücretli olarak uzatabilirsiniz. Ancak bu seçenek, ek maliyetler getirebilir ve tüm güvenlik açıklarını kapsamayabilir.

Windows 11'e yükseltmek mümkün değilse veya istenmiyorsa, Linux veya ChromeOS Flex gibi alternatif işletim sistemlerine geçiş yapılabilir. Bu seçenek, öğrenme eğrisi ve uyumluluk sorunları gibi zorluklar içerebilir, ancak uzun vadede daha sürdürülebilir bir çözüm olabilir.

Yeni bir bilgisayar satın almak, en maliyetli seçenek olabilir, ancak en güncel donanım ve yazılıma sahip olmanızı sağlar. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir bilgisayar seçerken dikkatli araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz.

En riskli seçenek olarak hiçbir şey yapmamayı seçebilir ve Windows 10 kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu seçenek, bilgisayarınızı güvenlik açıklarına karşı savunmasız bırakır.