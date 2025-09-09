Bir dönem Android telefonların vazgeçilmezi olan Nova Launcher kapanıyor

Android işletim sisteminin en bilinen arayüz kişiselleştirme uygulamalarından olan Nova Launcher hakkında üzücü bir açıklama geldi.

Uygulamanın kurucusu ve orijinal geliştiricisi Kevin Barry, projeden ayrıldığını ve efsanevi başlatıcının resmen kapanacağını duyurdu.

GELİŞTİRME EKİBİNDE KİMSE KALMADI

Nova Launcher, 2022 yılında Branch Metrics’e satılmış ve 2024 yılında yaşanan toplu işten çıkarmada neredeyse tüm ekibini kaybetmişti. Bir yılı aşkın süredir projenin geliştirme ekibinde sadece Barry bulunuyordu.

Barry, ayrılmadan önce uygulamayı açık kaynaklı yapmayı düşündüğünü, ancak işler yolunda gitmediği için kapanma kararı alındığını belirtti.

Barry'nin de ayrılmasıyla artık Nova Launcher üzerinde çalışan kimse kalmadı.

UYGULAMA ZAMANLA KULLANILAMAZ HALE GELECEK

Uygulama şu anda hâlâ indirilebilir ve çalışır durumda olsa da devam eden bir geliştirme süreci olmayacağı için zaman içinde kullanılamaz hâle gelecek.

Sosyal medyadaki birçok kullanıcı, "efsane" olarak nitelendirdikleri uygulamaya veda mesajları yayınladı.