Bir dönemin popüler sohbet uygulaması ICQ kapanıyor En eski anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan ICQ'nun kapatılacağı açıklandı.

ensonhaber.com

Tarihin en eski anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan ICQ, yolun sonuna geldi.

İlk kez 1996 yılında hayatımıza giren uygulamanın tamamen kapatılacağı açıklandı.

100 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan ICQ, 2010 yılından bu yana Rusya merkezli DST firmasının elinde.

Özellikle 1990’lı yıllarda bir hayli popüler olan ICQ, ilerleyen yıllarda pazar liderliğini kaybetmiş ve bir daha bu seviye geri çıkamamıştı.

Kullanıcılar VK uygulamasına yönlendirilecek

ICQ kullanıcıları, çatı şirket olan VK'nın mesajlaşma hizmetine yönlendirilecek.

Geçtiğimiz yıllarda patlama yaşamıştı

WhatsApp'ın 2021 yılında kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması nedeniyle diğer uygulamalara göç başlamıştı.

ICQ da o yıllarda WhatsApp nedeniyle kullanıcı sayısını tam 20 kat artırmayı başarmıştı.