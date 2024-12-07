Bir sonraki iPhone'un Galaxy telefonlara göre çok büyük bir avantajı olacak: Maliyet

Haber Merkezi

Bir zamanlar aşırı pahalı olarak görülen iPhone'lar, özellikle amiral gemisi modeller söz konusu olduğunda artık daha rekabetçi fiyatlar sunuyor.

Samsung gibi rakiplerinin fiyatlarını artırması beklenirken, Apple'ın iPhone 16 Pro Max'i mevcut fiyatını koruyabilir ve hatta daha da ucuzlatabilir. Bu durum, iPhone'un Galaxy telefonlara göre önemli bir avantaj elde etmesini sağlayabilir.

SAMSUNG, FİYAT ARTIŞLARIYLA KARŞI KARŞIYA

Samsung, akıllı telefonlarında kullandığı Snapdragon işlemcilerin fiyatlarındaki artış nedeniyle Galaxy S25 serisinde fiyat artışlarına gidebilir.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin fiyatının önemli ölçüde artırılması bekleniyor. Bu durum, Samsung'un Galaxy S25 telefonlarının fiyatlarını artırmasına neden olabilir.

Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max'ten daha yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. S25 Ultra'nın ise 100 dolar daha pahalı olması bekleniyor.

APPLE, FİYATLARINI KORUYABİLİR

Apple, kendi silikon çiplerini ürettiği için iPhone fiyatlarını kontrol altında tutabiliyor. Bu durum, iPhone 16 Pro Max'in Galaxy S25 Ultra'dan daha ucuz olmasını sağlayabilir.

Apple'ın fiyatlarını koruması, iPhone'ları Android kullanıcıları için daha cazip hale getirebilir.

SAMSUNG'UN SEÇENEKLERİ

Samsung, Galaxy S25 serisinde Exynos işlemcileri kullanmayı planlamıştı, ancak verim sorunları nedeniyle bu planından vazgeçmek zorunda kaldı.

Şirket, TSMC'ye çip ürettirmeyi düşünebilir, ancak bu da maliyetleri artıracaktır.

Samsung, Galaxy S26 telefonlarından önce Snapdragon'dan vazgeçemezse, yerel bileşen üreticilerinden maliyet indirimleri için pazarlık yapmak zorunda kalabilir.

Aksi takdirde, Galaxy telefonlarını iPhone'dan bile daha pahalı hale getirmek zorunda kalabilir.