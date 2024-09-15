Bir uzay macerasının sonu: Polaris Dawn Misyonu Dünya'ya indi SpaceX’in Polaris Dawn misyonu ekibi, insanlık tarihinin ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ABD’li milyarder iş insanı Jared Isaacman’ın liderliğinde görevini başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü.

AA & Ensonhaber

Elon Musk tarafından 2002'de kurulan SpaceX'in, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Polaris Dawn ekibinin bulunduğu Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletindeki Dry Tortugas bölgesi yakınlarında Meksika Körfezi sularına indi.

İlk özel uzay yürüyüşünü yapan Isaacman, inişin ardından "Görev tamamlandı." anonsunu yaptı.

Böylece Isaacman'ın yanı sıra SpaceX mühendisleri Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet'in 5 günlük yolculuğu sona erdi.

Isaacman ve Gillis, uzayda yürüyüş yapan 264 ve 265'inci kişiler olarak kayıtlara geçti.

POLARIS DAWN MİSYONU

Elon Musk’ın 2002 yılında kurduğu SpaceX, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polaris Dawn misyonunun Dragon kapsülünün ABD'nin Florida eyaletindeki Dry Tortugas bölgesi yakınlarındaki Meksika Körfezi'ne iniş yaptığını duyurdu.

İlk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Jared Isaacman, inişin ardından "Görev tamamlandı" şeklinde bir anons yaptı. Bu açıklama, Isaacman ile birlikte SpaceX mühendisleri Sarah Gillis ve Anna Mennon'un yanı sıra pilot Scott Poteet’in beş günlük uzay yolculuğunun sona erdiğini belirtti.

Isaacman ve Gillis, bu misyonla uzayda yürüyüş yapan 264. ve 265. kişiler olarak tarihe geçti.