Bir Xiaomi modeli daha MIUI 14 güncellemesine kavuştu Xiaomi, MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Redmi Note 12 Pro 4G kullanıcıları için sevindirici haber geldi.

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Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti.

Bir model daha MIUI 14 aldı

Xiaomi, MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Redmi Note 12 Pro 4G kullanıcıları için güncelleme yayınlandı.

Güncelleme MIUI-V14.0.2.0.TGDMIXM yapı numarasına sahip ve Haziran 2023 güvenlik yamasını da içeriyor.