Bir yapay zeka, drone yarışında 3 insan şampiyon pilotu yendi Drone yarışı dünya şampiyonu Alex Vanover, yapay zeka pilotu tarafından devrildi Yarış, İsviçre Zürih Üniversitesi tarafından geliştirilen bir çalışmanın parçası olarak gerçekleşti.

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ensonhaber.com

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi, birçok sektörde büyük değişikliklere yol açıyor.

Bu değişimlerden biri de havacılık sektöründe yaşanıyor. Geleneksel drone pilotluğu, yapay zeka tarafından desteklenen drone pilotlarıyla yeni bir boyuta taşınıyor.

Geleneksel olarak, drone pilotları genellikle manuel olarak uzaktan kumandalarla uçurulan droneları yönetirler.

Ancak yapay zeka, bu süreci daha verimli ve özerk hale getirme potansiyeli sunar. Yapay zeka, droneların otomatik olarak uçuş planları oluşturmasına, engelleri algılamasına ve kaçınmasına yardımcı olabilir.

Üç drone şampiyonu, yapay zekaya yenildi

Drone yarışları dünya şampiyonu Alex Vanover, İsviçre merkezli bir çalışmada 25 denemeden 15'inde yapay zeka karşısında galip gelemedi ve diğer iki şampiyon pilot arasına katıldı.

'Swift' adı verilen teknoloji , insanlardan ortalama 120 milisaniye daha hızlı tepki süresiyle 100 km/saatin üzerinde hızlara ulaştı.

Swift, gerçek dünyadaki başa baş yarışlarda iki uluslararası ligin dünya şampiyonları da dahil olmak üzere üç insan şampiyonuna karşı yarıştı.

Bu çalışmanın bir parçası olarak uzmanlar, Swift'i Vanover'ın yanı sıra iki kez MultiGP Uluslararası Açık Dünya Kupası şampiyonu Thomas Bitmatta ve 16 yaşındaki İsviçre ulusal şampiyonu Marvin Schaepper ile karşı karşıya getirdi.

Bir yarışı kazanmak için, yarışmacının 25 turda rakibinden önce arka arkaya üç turu tamamlaması gerekiyordu.

Her pilot, benzer şekilde sürükleyici bir birinci şahıs deneyimi sağlayan, drone'larında gerçek zamanlı video akışı gösteren bir karma gerçeklik başlığı kullandı.

Görüntülerde, mavi ışıklarla aydınlatılmış Swift'in, genellikle her kapıdan kırmızı, insan pilotlu drone'ların yanından hızla geçtiği görülüyor.

Yapay zeka destekli drone, üç şampiyon pilotun hepsinden daha iyi performans gösterdi; Vanover , Bitmatta ve Schaepper'a karşı sırasıyla beş, dört ve altı galibiyet elde etti.

Swift'in üç turu tamamlaması da ortalama 16,98 saniye sürdü; bu, 17,38 saniyelik ikinci Vanover'dan 0,4 saniye daha hızlıydı.

Daha güvenli, verimli ve ekonomik uçuşlar sunma potansiyeli taşıyan bu teknoloji, gelecekte birçok farklı uygulama alanında karşımıza çıkabilir ve havacılık endüstrisini büyük ölçüde etkileyebilir.