Bir yıldan fazla yörüngede olan gizemli uçak Dünya'ya döndü

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X-37B, ABD Uzay Kuvvetleri tarafından işletilen, yeniden kullanılabilir ve robotik bir uzay aracı olarak dikkat çekiyor.

Minyatür bir uzay mekiğine benzeyen bu araç, alçak Dünya yörüngesinde uzun süreli görevler için tasarlanmış, mürettebatsız bir sistem.

Geliştirilme süreci NASA, Boeing ve ABD Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen X-37B, teknoloji geliştirme ve deneyler için önemli bir platform olarak kullanılıyor.

GİZLİ GÖREVLER VE İLERİ TEKNOLOJİLER

X-37B'nin görev profilleri büyük ölçüde gizli tutuluyor. Ancak, Uzay Kuvvetleri aracın gelişmiş güdüm sistemleri, termal koruma malzemeleri, otonom yörünge operasyonları ve çeşitli yüklerle ilgili deneyler yürüttüğünü doğruluyor.

2010 yılındaki ilk fırlatılışından bu yana yedi başarılı görevi tamamlayan X-37B, her uçuşta görev süresini artırarak teknoloji geliştirme alanındaki çok yönlülüğünü kanıtladı.

YENİ GÖREV TAMAMLANDI

Bu hafta başında Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne inen X-37B, Görev 7 olarak adlandırılan son görevinde önemli başarılar elde etti.

Görev, aracın hızlı fırlatma ve çeşitli lokasyonlardan sistemleri kurtarma yeteneklerini sergiledi. Ayrıca, bu görevde SpaceX Falcon Heavy roketi ilk kez yüksek eliptik yörüngeye fırlatma gerçekleştirdi.

Görev 7'de, X-37B gelişmiş manevra kabiliyetlerini sergilemek için çok sayıda test ve deney yaptı. Aerofren manevrası ile yörüngeyi en az yakıt tüketimiyle ayarlama becerisini gösteren araç, uzay alanı farkındalık teknolojisi ile uzay hakkındaki anlayışı artırdı.

Bu teknoloji, uzaydaki nesneleri tespit edip izleyerek uydu ve uzay çöplerinin takibinde ve yörüngedeki potansiyel tehditlerin belirlenmesinde kullanılıyor.

UZAY KUVVETLERİ İÇİN KRİTİK ÖNEM

Uzay alanı farkındalığı ve bu yeteneği mümkün kılan teknoloji, Uzay Kuvvetleri'nin giderek kalabalıklaşan uzay bölgesinde operasyon yapabilmesi için hayati önem taşıyor.

Alçak Dünya yörüngesine girerek görev hedeflerini tamamlayan X-37B, güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü.