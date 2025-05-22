Bir zamanlar iki katı büyüklüğünde olan Jüpiter nasıl küçüldü

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Güneş Sistemi'nin 143 bin kilometrelik genişliğiyle en büyük gezegeni olan Jüpiter hakkında şaşırtıcı yeni bir keşif yapıldı.

Gök bilimciler, Jüpiter'in bir zamanlar şimdiki boyutunun iki katından daha büyük olduğunu ve bu erken evrede manyetik alanının 50 kat daha güçlü olduğunu söylüyor.

Bu bulgular, Nature Astronomy dergisinde yayınlanan ve Jüpiter'in en küçük iç uydularının yörüngelerini inceleyen yeni bir araştırmadan geliyor.

JÜPİTER'İN UYDULARI GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR

Araştırmacılar, Jüpiter'in oluşumunun ilk günleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için gezegenin en küçük uydularından ikisi olan Almathea ve Thebe'yi incelediler.

Bu uyduların yörüngesel değişimlerini ve Jüpiter'in içindeki açısal momentumun korunumunu hesaba katarak, Güneş Sistemi'nin ilk katı cisimlerini oluşturmaya başlamasından yaklaşık 3,8 milyon yıl sonraki boyutunu ve iç yapısını tahmin ettiler.

Çalışma, Jüpiter'in ilk zamanlarında şimdiki boyutundan 2 ila 2,5 kat daha büyük olduğunu ve çok daha güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu gösteriyor.

Çalışmanın ortak yazarı Fred Adams, Jüpiter'in 4,5 milyar yıl önceki fiziksel durumunun yeniden oluşturulabilmesine hayret ettiğini belirtti.

Ekibin yöntemi, gezegen oluşum modellerindeki birçok belirsizliği aşmalarına yardımcı olarak sadece Jüpiter hakkındaki değil, diğer gaz devleri hakkındaki bilgimizi de geliştirdi.

JÜPİTER ZAMANLA SOĞUYARAK GÜNÜMÜZDEKİ BOYUTUNA ULAŞTI

Jüpiter, başlangıçta büyük bir kaya ve buz çekirdeği oluşturup ardından çevresindeki gezegen öncesi diskten hızla gaz çekerek oluştu.

Bu evrede birikmeyle oluşan yoğun ısı, gezegenin atmosferinin genişlemesine ve şişkin hale gelmesine neden oldu.

Gaz girişi durdukça ve Jüpiter ısısını dışarı yaydıkça soğudu ve bu soğuma, yer çekiminin gazı daha sıkı sıkıştırmasıyla gezegenin milyonlarca yıl içinde şimdiki boyutuna küçülmesine yol açtı.