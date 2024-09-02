Biri sizi gözetliyor olabilir: Akıllı telefonların sizi izleyip izlemediğini nasıl anlarsınız Günlük hayatta elimizden düşmeyen akıllı telefonlar, aynı zamanda birer izleme aracı olarak da kullanılabiliyor. Peki telefonların sizi izleyip izlemediğini nasıl anlarsınız ve hangi önlemleri almanız gerekir? Bu soruların cevaplarına yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu cihazlar, sunduğu kolaylıkların yanı sıra gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Pek çok kişi, telefonlarının kendilerini sürekli olarak izlediğinden şüpheleniyor. Bu haberimizde, akıllı telefonların sizi izleyip izlemediğini anlamanın yollarını ve gizliliğinizi korumanın yöntemlerini ele alacağız.

TELEFONUNUZU KİMLER TAKİP EDEBİLİR

iPhone'unuzda Find My gibi konum izleme hizmetlerini kullanırsanız aileniz ve arkadaşlarınız telefonunuzu izleyebilir.

Reklamcılar ve şirketler, telefonunuzu ve çevrimiçi tarama etkinliğinizi izlemek için çerezler gibi web izleme teknolojisini kullanabilir.

Ayrıca ebeveynler, kıskanç eşler ve hatta bilgisayar korsanları sizi takip etmek için mobil casus yazılım kullanabilir.

Telefon takibi tamamen kötü değildir. Aslında, acil bir durumda veya çalınan bir cihazda konum servislerinin etkinleştirilmesi ve uzaktan erişilebilir olması faydalıdır.

Ancak birileri sizin haberiniz olmadan telefonunuzu izliyorsa, sorumlu uygulamaları veya programları durdurmak isteyebilirsiniz.

iPHONE'UNUZUN SİZİ İZLEYİP İZLEMEDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ

Genellikle, iPhone'unuzun izlendiğine dair işaretler, telefonunuzun hacklendiğine dair işaretleri de taklit eder.

"Bul" uygulaması ayarlarınızda bilinmeyen cihazları kontrol edin, herhangi bir garip performans sorununu (rastgele kapanmalar veya pil tüketimi gibi) not edin ve bilinmeyen uygulamaları kontrol edin. Şüpheli bir şey bulursanız, bu iPhone'unuzun izlendiğine dair bir işaret olabilir.

iPhone bildirim çubuğunuz ayrıca özelliklere ne zaman erişildiğini de gösterebilir. Ana ekranın en üstünde şunları arayın:

Bir ok: Konum hizmetlerinin yeni kullanıldığını gösterir.

Turuncu nokta: Mikrofonunuza yeni erişildiği anlamına gelir.

Yeşil nokta: Kameraya yeni erişildiği anlamına gelir.

Parmağınızı sağ üst köşeden çapraz olarak aşağıya doğru kaydırın, ardından Kontrol Merkezi'nin üst kısmında yukarıdaki özelliklerden birine hangi uygulamanın eriştiğini kontrol edin.

Uygulamayı yakın zamanda kullanmadıysanız veya daha önce hiç duymadığınız bir uygulamaysa, güvenlik ayarlarınızı kontrol edip telefonunuzda bir casus yazılım önleme aracı çalıştırmanın zamanı gelmiş demektir; çünkü telefonunuzda bir casus yazılım uygulaması olabilir.

ANDROID TELEFONUNUZUN SİZİ İZLEYİP İZLEMEDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ

Android telefonunuzun izlenip izlenmediğini öğrenmek istiyorsanız, hızla tükenen pil veya alışılmadık derecede ısınma gibi performans sorunlarına bakabilirsiniz.

Aşırı durumlarda, alışılmadık performans sorunları bazen telefon mikrofonunuzun hacklendiği ve sürekli çalıştığı veya hatta birisinin sizi telefon kameranız aracılığıyla sürekli izlediği anlamına gelebilir.

Telefonunuzun izlendiğini gösterebilecek performans sorunlarını kontrol etmek için yapmanız gerekenler:

Android Ayarlarınızı açın ve Pil öğesine dokunun.

Ayrıntıları görüntüle'ye dokunun.

Burada, her uygulamanın ne kadar pil kullandığını görebilirsiniz.

Bir şey alışılmadık görünüyorsa, meşru bir uygulama olup olmadığını görmek için çevrimiçi kontrol edin. Bir uygulama tanıdık gelmiyorsa ve ne olduğunu anlayamıyorsanız, sizi izliyor olabilir.

BİRİSİNİN TELEFONU İZLEMESİNİ NASIL DURDURABİLİRSİNİZ

Telefon izlemeyi engellemenin en iyi yolu, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin etkinliğinizi doğrudan izlemesini önlemeye yardımcı olan bir VPN kullanmaktır.

Ayrıca, konum izlemeyi kapatmak ve reklam izlemeyi durdurmaya yardımcı olmak için telefonunuzdaki birkaç ayarı değiştirmeli ve farklı bir tarayıcıya geçmelisiniz.

Bu yöntemleri birleştirerek, telefonunuzun izlenmesini engellemeye yardımcı olabilirsiniz. Telefonunuzun izlenmesini önlemenin en iyi yollarına gelin daha yakından bakalım.

1. KONUM İZİNLERİNİ KAPATIN

Uygulamaların konumunuzu izlemesini durdurmak için konum servislerinizi kapatın; ancak Google Haritalar veya mesajlaşma uygulamalarında konum paylaşımı gibi belirli uygulamaların ve özelliklerin de çalışmayacağını unutmayın.

Konum izlemeyi tamamen devre dışı bırakmak istemiyorsanız, bunu yalnızca belirli uygulamalarda engelleyebilirsiniz.

2. VPN KULLANIN

Bir VPN, iletişimlerinizi şifreler ve konumunuzu gizler, sizi bilgisayar korsanları ve hatta operatörünüz gibi üçüncü taraflara karşı neredeyse görünmez hale getirir.

Sizi güvenli ve şifreli bir tünel üzerinden internete bağlayarak, bir VPN web etkinliğinizi daha gizli tutar ve izleyicilerin telefonunuzun internet etkinliğini izlemesini önlemeye yardımcı olur.

3. ÖZEL BİR TARAYICI KULLANIN

Tor veya AVG Secure Browser gibi özel bir tarayıcı, web üzerinde normal bir tarayıcıdan çok daha fazla anonimlik sunar.

Özel tarayıcılar birçok çerezi ve diğer geçici internet dosyalarını engeller, reklamları engeller, web sitelerini HTTPS şifrelemesini kullanmaya zorlar ve izleme komut dosyalarını devre dışı bırakır.

4. BLUETOOTH'U KAPATIN

Bluetooth, farklı cihazların birbirine bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir. Ancak Bluetooth etkinleştirildiğinde ve kullanılmadığında, yine de olası bağlantıları arar.

Bluetooth bağlantınız sizin haberiniz olmadan başka birinin cihazıyla senkronize edilirse, o kişi konumunuzu izleyebilir.

5. GOOGLE'IN SİZİ İZLEMESİNİ DURDURUN

Google'ın verilerinizi kullanmasının birçok yolu var. Aslında, Google verilerinizi indirirseniz, bulduğunuz şeye şaşırabilirsiniz; Son 24 saatte ziyaret ettiğiniz tüm web sitelerinin listesi sadece bir başlangıç.

Google ayarlarınızda birkaç değişiklik yaparak Google'ın verilerinizi toplamasını durdurmaya yardımcı olabilirsiniz.

Herhangi bir cihazdan Google hesabınıza giriş yapın.

myaccount.google.com adresine gidin.

Veri ve gizlilik sekmesine dokunun.

Aşağı kaydırarak Geçmiş ayarları'na gidin ve Web ve Uygulama Etkinliği'ni seçin.

Ekranın Web ve Etkinlik bölümünde Kapat'a dokunun.

6. UYGULAMA İZİNLERİNİ YÖNETİN

Telefonunuzdaki çeşitli izinlere veya ayarlara hangi uygulamaların erişebileceğini kolayca yönetebilirsiniz. Örneğin, Uber'in konumunuza erişmesini isteyebilirsiniz, ancak muhtemelen kameranıza erişmesi gerekmez.

7. OTOMATİK Wİ-Fİ BAĞLANTILARINI DEVRE DIŞI BIRAKIN

Otomatik Wi-Fi bağlantılarını kapatarak, halka açık Wi-Fi ile ilgili risklerden güvende olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Bu, cihazınızın güvenilmez ağlara bağlanmasını önleyecektir.

8. TELEFONUNUZU GÜNCEL TUTUN

Cihaz güncellemeleri, güvenliği için hayati önem taşır. Genellikle bilinen güvenlik açıklarını ve istismarları ele alan güvenlik yamaları içerirler.

Bu riskleri gidererek, bilgisayar korsanlarının ve diğer kötü niyetli aktörlerin cihazınızı istismar etmesini önleyebilirsiniz.

Ek olarak, güncellemeler genellikle yeni gizlilik ve güvenlik özellikleriyle birlikte hata düzeltmeleriyle birlikte gelir.

Bu özellikler, verileriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanız ve yaygın saldırıları önlemenize yardımcı olmak için önemlidir.