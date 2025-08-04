Birisi WhatsApp'ınızı mı gözetliyor: İşte doğrulamanın yolları

WhatsApp, uçtan uca şifreleme gibi güçlü güvenlik özelliklerine sahip olsa da casus yazılımlara veya siber saldırılara karşı tamamen güvenli değil.

Hesabınız, telefonunuza sızmış casus yazılımlar, kötü amaçlı uygulamalar veya hatta basit bir dikkatsizlik sonucu ele geçirilmiş bir QR kodu erişimi tarafından tehlikeye atılabilir.

Bu haberimizde, WhatsApp hesabınızdaki olası casusluk belirtilerini nasıl tespit edeceğiniz ve hesabınızı bu tür tehditlere karşı etkili bir şekilde nasıl güvence altına alacağınız konusunda bazı adımlara yakından bakacağız.

WhatsApp hesabınızın bir başkası tarafından gözetlendiğini gösterebilecek birkaç önemli işaret bulunmaktadır. Bu işaretleri fark etmeniz durumunda hızlıca önlem almanız önemli.

HESABINIZDAKİ OLAĞANDIŞI HAREKETLER

WhatsApp hesabınızın başkası tarafından gözetlendiğini gösteren en net işaretlerden biri, hesabınızdaki olağandışı aktivitelerdir.

Sizin okumadığınız mesajların "okundu" olarak işaretlenmesi, sohbet geçmişinizde tanımadığınız numaralarla yapılmış konuşmaların belirmesi veya sizin göndermediğiniz giden mesajlar görmeniz ciddi birer uyarıdır.

Bu gibi olağandışı durumları fark ederseniz, ilk yapmanız gereken şey WhatsApp ayarları altındaki "Bağlı Cihazlar" bölümünü kontrol etmektir. Burada, tanımadığınız veya şüpheli bulduğunuz tüm cihazlardan derhal çıkış yapmalısınız.

TELEFONUNUZDAKİ GARİP DAVRANIŞLAR

Telefonunuzda genel olarak garip davranışlar varsa, bu bir casus yazılımın varlığına işaret ediyor olabilir.

Yoğun bir kullanım olmamasına rağmen telefonun aşırı ısınması, bataryanın alışılmadık derecede hızlı tükenmesi, WhatsApp'ı açarken takılma veya çökme gibi sorunlara dikkat edin.

Ayrıca, garip titreşimler veya normalde almadığınız türden bildirimler de birer belirti olabilir.

Telefonunuzun pil veya RAM kullanım ayarlarını kontrol ederek, arka planda çalışan ve kaynak tüketen bilinmeyen uygulamaları tespit edebilirsiniz.

ARAMALARDAKİ ANORMALLİKLER

Eğer WhatsApp görüşmeleri sırasında normalde olmayan garip statik sesler, yankılar veya arka plan gürültüsü duyuyorsanız, bu durum birinin görüşmenizi dinlediği veya kaydettiği anlamına gelebilir.

Bu durumu doğrulamak için, başka bir telefon kullanarak görüşme kalitesini test edin.

Sorun yalnızca sizin cihazınızda devam ediyorsa, cihazınıza bir dinleme yazılımı bulaşmış olma ihtimali yüksektir.

WHATSAPP HESABINIZI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Eğer hesabınızın tehlikede olduğundan şüpheleniyorsanız veya sadece güvenliğinizi artırmak istiyorsanız, atmanız gereken bazı temel adımlar var.

WhatsApp hesabınızı güvence altına almak için ilk ve en önemli adım, iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmektir.

Bunun için Ayarlar > Hesap > İki adımlı doğrulama yolunu izleyerek kendinize 6 haneli bir PIN kodu belirleyin.

Bu kod, hesabınızı yeni bir cihaza kaydettiğinizde sizden istenerek ek bir güvenlik katmanı sağlar.

Hesabınızı daha da güvence altına almak için alabileceğiniz başka önlemler de bulunuyor.

Ayarlar > Gizlilik > Konum bölümüne giderek konum paylaşımını geçici olarak devre dışı bırakabilir, VPN kullanarak IP adresinizi ve konum verilerinizi gizleyebilirsiniz.

Ayrıca, uygulamanızı ve telefonunuzun işletim sistemini en son güvenlik yamalarıyla güncel tutmak, hackerların yararlanabileceği güvenlik açıklarını giderir.

Son olarak, telefonunuzdaki gizli casus yazılımları tespit edip kaldırmak için Bitdefender, Norton veya Malwarebytes gibi güvenilir bir antivirüs uygulaması yüklemeyi düşünebilirsiniz.