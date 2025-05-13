Bluetooth 6.1 yayınlandı: İşte bilmeniz gerekenler

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Kablosuz teknoloji standartlarını belirleyen Bluetooth Özel İlgi Grubu (SIG), Bluetooth teknolojisinin en yeni sürümü olan Bluetooth 6.1'i duyurdu.

Bu güncelleme, teknolojinin günlük kullanımını temelden değiştirmeden kullanıcı gizliliğini artırmayı ve cihazların enerji verimliliğini iyileştirmeyi amaçlıyor.

ARTIRILMIŞ GİZLİLİK: RASTGELE RPA GÜNCELLEMELERİ

Bluetooth 6.1'in en önemli yeniliklerinden biri, Rastgele RPA (Çözülebilir Özel Adres) Güncellemelerinin sunulması oldu.

Bu özellik, üçüncü tarafların Bluetooth sinyallerini izleyerek cihazları zaman içinde takip etmesini zorlaştırmak ve cihazların parmak izini çıkarmayı güçleştirmek için Bluetooth adreslerinin yenilenme şeklinde daha fazla çeşitlilik getiriyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE İYİLEŞTİRME

Gizlilik artışının yanı sıra, Bluetooth .1 enerji verimliliğinde de küçük ama dikkate değer bir iyileştirme sunuyor.

Bluetooth SIG henüz kesin rakamları açıklamasa da, adres değişikliklerinin zamanlamasının güncellenmesiyle cihaz bazında güç tüketiminin düşmesi bekleniyor.

Yeni Bluetooth 6.1 güncellemesi, kullanıcıları rahatsız etmeden veya kafa karışıklığı yaratmadan protokolün mevcut güçlü yönlerini daha da öne çıkaran ince iyileştirmeler içeriyor. Bu yaklaşım, teknolojinin benimsenmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.