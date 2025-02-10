BMW, içten yanmalı M3 üretmeye devam edecek

Haber Merkezi

BMW, otomobil dünyasında önemli bir adım atarak içten yanmalı motorlu M3'lerin gelecekte de üretilmeye devam edeceğini duyurdu.

Bu karar, özellikle otomobil tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı. Elektrikli otomobillere olan ilginin azalmasıyla birlikte alınan bu karar, BMW'nin müşterilerinin taleplerini dikkate aldığını gösteriyor.

İçten yanmalı motorların sunduğu sürüş deneyimi ve karakteristik sesini özleyenler için bu açıklama, umut verici bir gelişme oldu.

BMW'nin bu adımı, gelecekte içten yanmalı ve elektrikli otomobillerin bir arada var olacağını ve müşterilere daha fazla seçenek sunulacağını gösteriyor.

İÇTEN YANMALI M3'LER MÜMKÜN OLDUĞU KADAR UZUN SÜRE ÜRETİLECEK

BMW M müşteri, marka ve satıştan sorumlu başkan yardımcısı Slyvia Neubauer, yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin içten yanmalı motordan vazgeçeceğini düşünmüyoruz. Bu nedenle, içten yanmalı M3'leri mümkün olduğu kadar uzun süre üretmeye devam edeceğiz." dedi.

ELEKTRİKLİ M3 DE GELECEK

BMW, içten yanmalı M3'lerin yanı sıra elektrikli bir M3 de piyasaya sürecek. Ancak, bu elektrikli modelin içten yanmalı bir kardeşi de olacak. Yani, müşteriler istedikleri takdirde içten yanmalı M3'leri satın alabilecekler.

DÜZ VİTESLİ M3'LERE VEDA

BMW, düz vitesli M3'lerin üretimini durduracak. Şirket yöneticileri, düz vitesin son günlerini yaşadığını ve bu nedenle yeni nesil M3'lerde düz vitesin olmayacağını açıkladı.