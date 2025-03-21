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Haber Merkezi

Boston Dynamics, insansı robotu Atlas'ın yeni versiyonunu tanıttı. Şirket, eski hidrolik Atlas modelini emekliye ayırarak tamamen elektrikli ve yapay zeka destekli yeni bir model geliştirdi.

Yeni Atlas, önceki modele göre çok daha gelişmiş hareket kabiliyetine sahip ve yapay zeka sayesinde karmaşık görevleri öğrenebiliyor.

ATLAS'IN YENİ NESİL DÖNÜŞÜMÜ

Boston Dynamics, eski Atlas modelinin hidrolik sisteminin artık yeterli olmadığını belirterek robotu emekliye ayırdı.

Şirket, yeni Atlas modelinde tamamen elektrikli bir altyapıya geçiş yaptı. Yayımlanan videoda robotun hareket kabiliyetinin arttığı görülürken, gerçek insan hareketlerinden alınan verilerle oluşturulan animasyonlar ve yapay zeka tabanlı bir öğrenme yöntemi olan Reinforcement Learning (RL) sürecinin kullanıldığı ifade edildi.

Atlas'ın yeni versiyonu, çeşitli görevleri deneme-yanılma yöntemiyle öğrenebiliyor. Boston Dynamics'in yayımladığı görüntülerde, robotun gelişmiş denge ve hareket kabiliyetiyle farklı görevleri nasıl yerine getirdiği gösterildi.

Şirket, yapay zeka ve veri odaklı bir eğitim süreci kullanarak Atlas'ın hareketlerini daha doğal ve esnek hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.