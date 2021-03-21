Brezilya, iPhone 12 kutusuna şarj cihazı koymayan Apple'a ceza kesti

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Procon-SP kurumu, iPhone 12 modellerinin kutusuna şarj cihazı koymayan Apple'a para cezası kestiğini açıkladı.

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone 12 serisini tanıttı. Ancak en az etkinlik kadar, Apple'ın iPhone 12 kutularından şarj cihazını kaldırması da konuşuldu.

ABD'li şirket, bazı ülkelerdeki yasalar gereği iPhone 12 modellerinin kutusuna şarj cihazı koymaya mecbur bırakılsa da Türkiye dahil birçok ülkede, kutudan şarj adaptörü çıkmıyor.

APPLE, BREZİLYA'DAN CEZA ALDI

Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti tarafından verilen karar sonucunda, iPhone 12 kutusundan şarj cihazlarını çıkarması nedeniyle Apple'a yaklaşık 2 milyon dolarlık ceza kesildi.

Brezilya'nın ilgili Procon-SP kurumu, aynı zamanda Apple'a çeşitli suçlamalar yöneltti. Kurum; yanıltıcı reklamlar, fabrika kusurlu cihazları satma, tüketicilerle yapılan sözleşmede haksız şartlar sağlama ve garanti kapsamındaki bir ürünü tamir etmeme gibi sorunlarla Apple'ı suçladı.

Kurumun yöneticisi Fernando Capez, "Apple, Brezilya'da sağlam tüketici koruma yasalarının olduğunu bilmeli, kurallara ve kurumlara saygı duymalı. " ifadelerini kullandı.

Brezilya, daha önce Apple'a kutuya şarj cihazı koymama gerekçesini sormuş ve "çevreye bağlılık" cevabını almıştı. Ancak görünüşe göre bu cevap, Brezilya'yı tatmin etmiş değil.

Galaxy S21 serisinin kutusuna şarj cihazı koymayan Samsung da ülkede aynı kurala takılmış ve ön sipariş sürecinde mecburen kutuya şarj adaptörü yerleştirmişti.