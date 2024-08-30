Brezilya'da X'e verilen süre doldu: Starlink'in banka hesapları donduruldu Brezilya'da Yüksek Mahkeme'nin, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'e yasal temsilci ataması için verdiği süre doldu. Mahkeme, ayrıca Starlink'in banka hesaplarını da dondurma kararı aldı.

Haber Merkezi

Brezilya'da sosyal medya devi X (eski adıyla Twitter) ve Elon Musk'a ait uydu internet şirketi Starlink, ülkedeki yargı organlarıyla karşı karşıya geldi.

Yüksek Mahkeme'nin, X'e yasal temsilci ataması için verdiği süre dolmasının ardından, Starlink'in Brezilya'daki banka hesapları donduruldu.

ELON MUSK'TAN İLK TEPKİ GELDİ

Kararı yasa dışı olarak nitelendiren Musk, Starlink'in ödeme alamadığı için ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

X'in CEO'su Musk, yargıç Moraes'i eleştiren birçok paylaşım yaptı. Musk paylaşımlarında, "Alexandre de Moraes, yargıç rolüne girmiş kötü bir diktatördür." dedi.

Moraes'in Starlink'in banka hesabını dondurma kararı, Musk'ın yasal bir temsilci atamamasına karşılık alınmış bir karar olarak yorumlandı.

Bu ayın başında sosyal medya platformu X, yargıç Moraes'in şirketin yasal temsilcilerinden birini bazı içerikleri kaldırmaması halinde tutuklamakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Moraes, bu yılın başında eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyen bazı hesapların engellenmesini emretti.

X, ilk olarak bu karara sansür gerekçesiyle itiraz etse de yargıç, Musk'ın Brezilya'daki ticari faaliyetlerine yönelik soruşturma açtı.