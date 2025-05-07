Bu basit iPhone ayarı geceleri daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir

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Biyohacklemenin Babası" olarak tanınan Dave Asprey, cihazları yüzünden uyku sorunu yaşayan iPhone kullanıcıları için ekran rengini kırmızıya çevirmeyi içeren bir yöntem önerdi.

Bu strateji, uyku düzenini olumsuz etkileyebilen mavi ışık maruziyetini azaltmaya odaklanıyor ve biyolojik bilgisayar korsanlarının telefonlarının uykularını bölmesini engellemek için kullandığı bir teknik olarak belirtiliyor.

MAVİ IŞIĞIN UYKUYA ETKİSİ

Telefon ve diğer ekranlardan yayılan mavi ışığın, vücudun iç saati olan sirkadiyen ritmi bozduğu ve yorgunluğa neden olan melatonin hormonunun üretimini baskıladığı biliniyor.

Bu durum, insanların uykuya dalmasını ve uykuyu sürdürmesini zorlaştırarak uyku kalitesini düşürüyor.

ÇÖZÜM: İPHONE KIRMIZI EKRAN UYKU MODU

Asprey, bu sorunu aşmak için iPhone ekran renginin kırmızıya değiştirilmesini tavsiye ediyor; çünkü kırmızı ışığın dalga boyları daha uzun olup gözler tarafından daha koyu algılanıyor.

Bazı araştırmalar, kırmızı ışığın melatonin üretimini baskılamak yerine uyarabileceğini ve böylece uyku kalitesini artırabileceğini gösteriyor; yapılan bir çalışmada kırmızı ışık terapisi gören kadın sporcuların daha iyi uyuduğu ve melatonin seviyelerinin yükseldiği bulundu.

İPHONE KIRMIZI EKRAN UYKU AYARI NASIL YAPILIR

iPhone'da kırmızı ışık modunu etkinleştirmek için Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Puntosu > Renk Filtreleri yolunu izleyip renk filtrelerini açmanız gerekiyor.

Ardından filtre olarak "Renk Tonu" seçeneğini işaretleyip, yoğunluk ve ton ayarlarını en sağa kaydırarak ekran rengini kırmızıya çevirebilir, böylece mavi ışık maruziyetini azaltarak potansiyel olarak uyku kalitenizi artırabilirsiniz.