Bu kez tutmadı: TikTok, Instagram rakibi uygulamasını kapatıyor

Muhammet Karal

TikTok, sosyal medya dünyasında şaşkınlık yaratan bir karar alarak Instagram'a rakip olarak geliştirdiği Notes uygulamasının fişini çekiyor.

Geçtiğimiz yıl büyük umutlarla piyasaya sürülen ve fotoğraf odaklı bir platform olarak tasarlanan Notes, kısa ömrünün ardından 8 Mayıs 2025 tarihinde kapanacak.

TikTok, bu kararıyla sosyal medya stratejisinde önemli bir değişiklik yapmış oldu.

TİKTOK NOTES NEDEN KAPANIYOR

TikTok'un Notes uygulamasını neden kapattığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, tahminler uygulamanın beklenen ilgiyi görmediği yönünde.

Aylardır Kanada, ABD ve Avustralya gibi sınırlı sayıda ülkede test edilen Notes, geniş çapta kullanıma sunulmadan kapanmış olacak.

TikTok, Notes kullanıcılarını ByteDance'in benzer işleve sahip olan Lemon8 uygulamasına yönlendiriyor.