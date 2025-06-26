Bu köpek büyüklüğündeki dinozor yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadı

Bilim insanları, Enigmacursor adını verdikleri yeni bir dinozor türünü tanımladı. Yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşayan bu canlı, Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde (NHM) sergilenecek ve müzenin 2014'ten bu yana ilk yeni dinozor sergisi olacak.

YANLIŞ SINIFLANDIRILAN FOSİL YENİ BİR TÜR ÇIKTI

Bu yeni türün iskeleti, aslında daha önce keşfedilmiş ve yanlış bir şekilde Nanosaurus olarak sınıflandırılmıştı. Londra Doğa Tarihi Müzesi'ndeki bilim insanları, neredeyse eksiksiz olan bu iskeleti yeniden incelediler.

İskeletin, özellikle bacak kemiklerindeki benzersiz özellikleri, onun daha önce bilinmeyen yeni bir türe ait olduğu sonucuna varılmasını sağladı. Bu keşif, dinozorların çeşitliliği hakkında yeni bilgiler sunuyor.

"ŞAŞIRTICI KOŞUCU" VE EVRİMDEKİ YERİ

Adı "şaşırtıcı koşucu" anlamına gelen Enigmacursor, yaklaşık bir Labrador büyüklüğündeydi.

Yoğun kalça yapısı onun hızlı bir koşucu olduğunu gösterirken, nispeten küçük kafası pek zeki olmayabileceğine işaret ediyor.

NHM'den Profesör Paul Barrett, bu gibi daha küçük dinozorların keşfinin, daha sonra ortaya çıkan büyük dinozor gruplarının kökenlerine ve evrimsel tarihlerine dair önemli ipuçları sağladığını belirtti.

Bu yeni dinozor türü, o dönemin ekosistemini anlamak için değerli bir parça.